Orkan odnesel plamence na sever

Orkan Idalia, ki je prejšnji teden z obilnimi padavinami in vetrom s hitrostjo do 200 kilometrov divjal nad Kubo, ob obali Mehiškega zaliva in nad ameriško zvezno državo Florida, je mehiške plamence odnesel celo do zvezne države Ohio. Ornitologi domnevajo, da je Idalia jato plamencev zajela, ko je ta letela med mehiškim polotokom Jukatan in Kubo.

Dolgonoge rožnate ptice so sprva opazili na Floridi, kjer so se pojavile po tem, ko se je orkan premaknil prek Karibskega morja in kot orkan tretje kategorije dosegel jugovzhod ZDA.

Ptiči so trenutno razdraženi, saj so pravkar prestali izjemno naporno pot.

Tudi po več tisoč kilometrov

»Česa takšnega še nikoli nisem zasledil,« je povedal floridski ornitolog Jerry Lorenz. Potem ko so plamence videli na Floridi, so novice o opažanjih začele prihajati še iz Južne in Severne Karoline ter Virginije. Preden so ptice dosegle Ohio, so jih videli tudi v Tennesseeju, Alabami in zvezni državi Kentucky.

Najseverneje so plamence opazili v parku Caesar Creek lake v bližini mesta Waynesville na jugozahodu zvezne države Ohio. Ameriški mediji poročajo, da so mimoidoči v parku opazili odraslega plamenca in mladiča, dokler ju ni prestrašil in pregnal pes.

Ornitolog Jerry Lorenz radovedne opazovalce ptic opozarja, naj bodo previdni. »Ptiči so trenutno razdraženi, saj so pravkar prestali izjemno naporno pot,« poudarja Lorenz, ki pa ni zaskrbljen, da se plamenci do zime ne bi mogli vrniti v toplejše kraje, saj lahko brez težav letijo tudi po več tisoč kilometrov.

Na Floridi živi en odstotek celotne svetovne populacije plamencev, njihovo število pa se zaradi divjega lova drastično zmanjšuje. Pa še to: orkan Idalia je najmočnejši orkan, ki je v zadnjih 125 letih prizadel regijo ob Mehiškem zalivu!