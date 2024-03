Opozorilo za javnost: v morski hrani iz Hrvaške našli zelo nalezljiv norovirus

Na obalah Jadranskega morja je zavladal pravi preplah, potem ko je Evropski sistem hitrega obveščanja za hrano in krmo (RASFF) sporočil, da so v izdelku iz Hrvaške našli norovirus, kar je potrdil nadzor na italijanskem trgu. Kot so zapisali v sporočilu, gre za morsko hran, natančneje za školjke vongole, ki jih imenujemo tudi morski tartufi.

Glede na obstoj te vrste virusa v vodi je verjetnost, da so okužene tudi ribe, ogromna, povzemajo hrvaški mediji. Dodajajo, da je tveganje za zdravje v tem primeru zelo resno in so zato v Italiji po nadzoru o vsem obvestili pristojne.

Norovirus je virus, ki povzroča okužbo prebavil. Simptomi norovirusa so zelo izraziti in vključujejo bruhanje in drisko, ki sta lahko precej intenzivna in vodita v dehidracijo. Poleg bruhanja in driske se pojavijo bolečine v trebuhu, krči, slabost, glavobol in visoka temperatura.

FOTO: Jarun011 Getty Images/istockphoto

Simptomi se običajno začnejo nenadoma, pogosto v 12 do 48 urah po okužbi. Noroviroza je zelo nalezljiva črevesna bolezen, ki jo povzročajo norovirusi. Ti se prenašajo s stikom med ljudmi, preko kontaminirane hrane in vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin. Virus povzroča vnetje želodca in/ali črevesja (akutni gastroenteritis). Laično bolezen imenujemo tudi »trebušna gripa«, čeprav bolezen ni posledica okužbe z virusi gripe.

Okužimo se lahko z zaužitjem kontaminirane hrane in pijače, z dotikanjem kontaminiranih površin ter s telesnim stikom z okuženimi.