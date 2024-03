Ojoj, tako je letalu pri vzletu odpadla pnevmatika (VIDEO)

Boeing 777 je v četrtek zasilno pristal v Los Angelesu, potem ko mu je med vzletom odpadla pnevmatika na enem od koles, kar je zadnji incident po nedavnih težavah ameriškega proizvajalca letal.

Letalo družbe United Airlines je poletelo iz Los Angelesa proti Japonski z 249 ljudmi na krovu, a se je takoj vrnilo na letališče. Odpadla pnevmatika je končala na parkirišču letališča, poškodovala več avtomobilov, žrtev pa ni bilo.

Pri Unitedu so poudarili, da so potniška letala zasnovana tako, da lahko pristanejo, če pride do takšne situacije. Boeing 777 ima na vsaki strani pod krili šest koles.

Pomanjkljivosti v varnostnih sistemih

Do novega incidenta je prišlo, potem ko so na letu Boeing Alaska Airlines v začetku januarja odpadla zadnja leva vrata za zasilni izhod. Ameriške oblasti, pristojne za varnost zračnega prometa, so sprožile preiskavo, poročilo neodvisne komisije, ki jo je imenoval regulator Zvezne uprave za letalstvo, pa je pokazalo na pomanjkljivosti v varnostnih sistemih proizvajalcev, poroča 24sata.hr.

