Drama na letalu: prišlo do eksplozije v kabini, nato še zagorelo

Na letu družbe Air Asia med Bangkokom in mestom Nahon Si Tamarat se je dogajala prava drama. Tako je prišlo do eksplozije baterije in požara v kabini, navaja Daily Mail. Potniki so sicer že pred vzletom opazili dim in ugotovili, da nekaj ni v redu. Nekateri so imeli s seboj plastenke vode in so poskušali požar pogasiti, a je kmalu reagirala stevardesa in požar pogasila z gasilnim aparatom. En sedež je zgorel, letalo pa je pristalo pravočasno.

Po poletu so tehniki ugotovili, da je bila zunanja baterija v mreži za shranjevanje v kabini. Letalske družbe običajno dovoljujejo, da so te baterije pakirane le v ročni prtljagi, medtem ko je prevažanje takih baterij v torbah prepovedano zaradi možnosti pregretja.