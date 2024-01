Oglasila se je soproga ubitega 43-letnika, ki je v živo videla smrt moža

Pisali smo, da so v Braziliji ubili 43-letnega srbskega državljana Darka Geislerja Nedeljkovića iz Pančeva, ki je imel pri sebi ponarejene osebne dokumente, iz katerih je izhajalo, da gre za slovenskega državljana Dejana Kovača.

Na spletu se je pojavil posnetek nadzorne kamere, ki prikazuje njegovo likvidacijo, morilec pa ga je pričakal pred družinsko hišo. Ko se je Geisler vrnil s kolesom, na katerem je bil tudi njegov štiriletni sin, ob njem pa soproga, je morilec pritekel in v žrtev izstrelil več nabojev. Žrtev je umrla na poti v bolnišnico.

Ob tem, da je imela žrtev ob sebi ponarejene dokumente, pa se je po poročanju srbskih medijev še izkazalo, da gre za 43-letnika, ki je plačani morilec, za katerega so mislili, da je umrl že pred desetimi leti.

Geisler naj bi bil član kriminalnih združb, škaljarskega in barskega klana. Za njim se je izgubila vsaka sled, ko naj bi Gaisler pred desetimi leti ubil Andrijo Mrdaka, ki je bil najboljši prijatelj vodje barskega klana Amirja Muše Osmanagiča. Povezan naj bi bil z več kriminalnimi združbami v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Bil naj bi plačan morilec nekdanjega zemunskega klana, ki ga je vodil Luka Bojović. Prav tako navajajo, da se je zanj špekuliralo, da je od leta 2014 mrtev, ko je bil v sporu z Mrdakom ranjen.

Oglasila se je soproga

Geisler je z družino živel v Sao Paulu. V prvi izjavi po umoru je njegova soproga dejala: »To, kar se mu je zgodilo v prejšnjem življenju, se me ne tiče. Moj sin je izgubil očeta. O njem vem le toliko, kakšen je bil, ko smo živeli skupaj kot družina,« je rekla 34-letna Brazilka.

Glede na izjave njegovih brazilskih sosedov je bil pokojni umirjen in zadržan. Zaposlen je bil v mizarski delavnici.