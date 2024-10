Odziv Rusije na incident v Washingtonu, napovedujejo maščevanje: »Deset ur so jih zasliševali, to je nesprejemljivo!«

Kremelj je v sredo ostro protestiral zaradi »nesprejemljivega« ravnanja z ruskimi novinarji, ki so pripotovali v Združene države, da bi poročali o prihajajočih predsedniških volitvah.

Po poročanju ruskih medijev so ameriške oblasti novinarje medijske skupine Izvestija zasliševale kar deset ur, enemu izmed njih pa so odvzeli vizum in ga izgnali. Ameriške oblasti dogodka za zdaj niso komentirale.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je izjavil, da bo Moskva zahtevala dodatne informacije o incidentu. »Takšen odnos do novinarjev ameriških oblasti ne prikazuje v dobri luči, še posebej zato, ker so novinarji izpolnili vse formalnosti in pridobili dovoljenja za vstop,« je dejal Peskov.

Peskov je dodal, da je ameriško ravnanje »verjetno v nasprotju z načeli svobode tiska, kar je za nas, seveda, nesprejemljivo«.

Rusija bo »ustrezno odgovorila«

Novinarji, ki jih zastopa Izvestija, pripadajo komercialni medijski skupini, ki ima v lasti televizijske kanale in časopis. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je ob tem dejala, da bo Rusija »ustrezno odgovorila«.

Moskva je že večkrat protestirala proti prepovedim in omejitvam nekaterih ruskih medijev v zahodnih državah, ki jih obtožuje omejevanja dostopa svojim novinarjem.

Washington je v preteklosti obtožil Rusijo, da uporablja državne medije za vplivanje na volitve v ZDA in drugod.

Rusija na dnu lestvice svobode medijev

Organizacija Novinarji brez meja, ki ima sedež v Franciji, je Rusijo po stopnji svobode medijev uvrstila na 162. mesto med 180 državami. Trenutno v Rusiji za zaprtimi vrati poteka sojenje štirim ruskim novinarjem zaradi domnevnih povezav s prepovedano organizacijo pokojnega disidenta Alekseja Navalnega.

Dva ameriška novinarja, ki sta bila zaprta v Rusiji, sta bila 1. avgusta izpuščena v okviru izmenjave zapornikov z Zahodom. Evan Gershkovich, novinar Wall Street Journala, je bil obsojen zaradi vohunstva, novinarka radia Svobodna Evropa Alsu Kurmaševa pa zaradi širjenja domnevno lažnih informacij o ruski vojski.

Oba novinarja sta obtožbe zanikala, Rusija pa vztraja, da gre za kazenske primere in ne za pregon novinarjev.