Odpustili več kot 20 zaposlenih, ki so nadomestilo za hrano zapravili po svoje

Delodajalci pri nas običajno ne preverjajo, kako zaposleni porabijo nadomestilo za malico, ki jo prejmejo vsak mesec. Seveda naj bi denar porabili za prehrano med službenim časom, a ni vedno tako. Da bi vsaj malce prihranili, se mnogi namreč odločijo, da bodo za malico zapravili manj, kot jim delodajalec nameni, nekaj evrov preostanka pa raje porabili za kaj drugega. Takšna praksa pa je več kot 20 zaposlenih v podjetju Meta stalo službo.

380 TISOČAKOV na leto namenijo za prehrano.

Tisti, ki delajo v pisarnah v New Yorku, nadomestila za malico ne dobivajo, saj je v stavbi odlična restavracija, v kateri imajo vso hrano na voljo brezplačno, zaposleni v pisarnah v Los Angelesu – tamkajšnja stavba nima niti menze – pa so dobivali nadomestilo, 20 dolarjev za zajtrk ter 25 za kosilo, tisti, ki so v službi preživeli ves dan, so 25 dolarjev dobili še za večerjo. Denar je bil namenjen izključno hrani, ko pa je vodstvo ugotovilo, da so nekateri z njim kupovali druge reči, ki so jih potrebovali v povsem zasebne namene, so z njimi prekinili pogodbo o zaposlitvi, saj da je vsakdo od njih podjetje oškodoval za skoraj 380.000 dolarjev na leto, kolikor Meta posameznikom v povprečju nameni za prehrano na delovnem mestu.