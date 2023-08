Odkrili skrivnostni gozd: znanstveniki se nadejajo, da bodo našli doslej neznane vrste

Na Kitajskem so 192 metrov pod površjem odkrili skrivnostni gozd, za katerega znanstveniki menijo, da bi lahko bil dom mnogih še neodkritih rastlinskih in živalskih vrst. Gozdna površina, dolga 306 metrov in široka 150 metrov, se je razrasla v jami, ki je nastala po udoru tal, kar se na tem delu Kitajske sicer redno dogaja.

Zhang Yuanhai s kitajskega inštituta za geologijo krasa je povedal, da gre za odlično ohranjen pragozd, ki sega vse do dna jame in se razrašča tudi po treh četrtinah njenih sten. Območje je kraško, enako kot na našem Krasu so tla torej apnenčasta, zato jih zlahka načne voda. Na območju je precej podtalnice, ki tla razjeda od spodaj, ko je plast na površini že izredno tanka, pa se tla udrejo in nastane jama, kot je ta, kjer raste gozd. Kljub temu da je nastanek jam na kraškem območju nekaj običajnega, pa je podzemni gozd edinstven, saj je rastlinam v njem uspelo preživeti kljub omejeni količini svetlobe.

Podtalnica razjeda kraška tla od spodaj. FOTO: Vdvornyk/Getty Images

Eden od raziskovalcev, ki so se že spustili v jamo, je podzemni gozd opisal kot nadvse čaroben, v njem rastejo rastline, ki so mu segale do ramen, na dnu pa je videl prastara drevesa, ki so zrasla do 40 metrov visoko. Chen Lixin je bil član skupine znanstvenikov, ki so se najprej po vrvi spustili dobrih 100 metrov globoko, nato pa se še nekaj ur peš prebijali po skalah, preden so dosegli dno. Drugi raziskovalci zdaj komaj čakajo, da gozd raziščejo tudi sami in morda najdejo rastline in živali, ki jih še ne poznamo, ali pa takšne, za katere smo mislili, da so že davno izumrle.