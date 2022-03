Odkrili še starejše mumije

Vse kaže, da so v dolini reke Sado našli mumificirane posmrtne ostanke, stare kar 8000 let! Kot kaže, so kar tisočletje starejši od dozdajšnjih uradno najstarejših, ki so jih odkrili v čilski puščavi Atacama, in več kot dve tisočletji starejši od egiptovskih.

Kot je pojasnila ena od vodilnih v ekipi, arheologinja Rita Peyroteo-Stjerna s švedske univerze Uppsala, gre za pomembno odkritje s področja prazgodovinskih pokopov in obravnave umrlih. Mednarodna ekipa znanstvenikov je s sodobno tehnologijo in najnovejšimi forenzičnimi metodami proučevala posmrtne ostanke trinajstih ljudi, ki so jih izkopali na Portugalskem v šestdesetih letih minulega stoletja.

Dragocene fotografije so odkrili šele nedavno.

Na kosteh je bilo le malo mehkega tkiva, so pojasnili strokovnjaki, potem ko so temeljito analizirali tudi fotografije, ki jih je posnel arheolog Manuel Farinha dos Santos pred šestimi desetletji na samem kraju izkopa in ki so jih odkrili šele nedavno. Dragoceno slikovno gradivo na analognih filmih, ki je presenetljive kakovosti, je razodelo zanimive položaje okostij; denimo, nekateri pokojni so si kolena stiskali ob prsni koš, drugi so jih držali v višini bokov, kar potrjuje upoštevanje pogrebnih praks, menijo strokovnjaki.

8000 let štejejo najstarejše mumije.

Ohranjeni položaji telesa in sklepi, ki še vedno povezujejo kosti, pa razkrivajo dejstvo, da so trupla pred pokopom zanesljivo obdelali, mumificirali, najverjetneje so jih povijali z vrvmi, sklepajo.

Mumificiranje je svojcem verjetno tudi olajšalo prenos trupla do kraja poslednjega počitka in pokop, še domnevajo arheologi.