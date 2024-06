Odkrili najstarejši galaksiji: Nasini in drugi strokovnjaki osupli

Nasin teleskop James Webb, najbolj zmogljiv vesoljski teleskop, sicer pa naslednik Hubblovega, je našel dve najbolj oddaljeni galaksiji, ki so jih imeli astronomi na Zemlji kdaj priložnost videti. Poleg tega sta omenjeni galaksiji najstarejši do zdaj odkriti, nastali naj bi namreč že, ko je bilo naše vesolje staro komaj 300 milijonov let. Za primerjavo, če se komu zdi nekaj sto milijonov let veliko, naše vesolje bo kmalu upihnilo 14 milijard svečk.

Galaksija oddaja svetlobo, podobno tisti, ki bi jo oddajalo na stotine milijonov naših sonc.

Galaksiji sta Nasine in druge strokovnjake osupnili tudi zato, ker sta neverjetno veliki, premer ene od njiju, poimenovali so jo JADES-GS-z14-0, meri kar 1600 svetlobnih let, in svetli za svoja leta in oddaljenost od Zemlje. Znanstveniki upajo, da jim bo z njuno pomočjo uspelo bolje razumeti nastanek vesolja. Trenutno jih bega predvsem dejstvo, da je lahko nekaj tako zelo velikega in svetlega – omenjena galaksija oddaja svetlobo, podobno tisti, ki bi jo oddajalo na stotine milijonov naših sonc – nastalo tako kmalu po začetku vesolja.

»Njena velikost je jasen dokaz, da večina svetlobe nastaja zaradi velikega števila mladih zvezd, in ne, ker bi v galaksiji obstajala ogromna črna luknja, ki bi vase srkala svetlobo. V tem primeru bi bilo svetlobe namreč bistveno manj. In prav to je najbolj presenetljivo, da je tako zgodaj nastalo tako veliko tako svetlih zvezd,« je pojasnil predstojnik oddelka za astronomijo na Harvardu Daniel Einstein.

Teleskop James Webb so med zvezde poslali konec decembra 2021. FOTO: Nasa Tv Via Reuters

Odkritje predstavlja mejnik v proučevanju začetkov vesolja in njihovih zgodnjih let, pravijo strokovnjaki, ki upajo, da bo teleskop James Webb v prihodnje našel še več tako ali še bolj oddaljenih galaksij, saj bi tako še malce bolj odstrl tančico skrivnosti, v katero je še vedno zavit nastanek vesolja.