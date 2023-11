Od sreče kričal »Alah je velik«, ko jih je pobijal, nato se je zgodilo to (VIDEO)

Izraelske obrambne sile (IDF) so javnosti predale gradivo, posneto s kamero, ki je bila na enem od članov Hamasa, ki so sodelovali v napadu 7. oktobra. Po ocenah je bilo v Izraelu ubitih 1200 ljudi, več kot 200 pa ugrabljenih in odpeljanih v ujetništvo v Gazi.

Napad se je začel: »Alah je velik«

Nekateri člani Hamasa so bili na motorjih, nekateri pa v belem tovornjaku. Ko dirkajo proti meji, možje kričijo: »Alah je velik!« Po nekaj minutah vožnje prečkajo prvo mejno ograjo, ki ločuje Gazo od Izraela. Manj kot dve minuti pozneje prečkajo drugo varnostno ograjo. So v Izraelu in gredo v kibuc, veliko jih drvi na motorjih. Večina jih ima puške, kot je AK-47, medtem ko imajo nekateri na hrbtu raketne metalce. Po približno 15 minutah se tovornjaki ustavijo, strelec pa strelja na izraelske zgradbe v daljavi.

Skupina se ustavi, eden od njih pa jim reče, naj ne streljajo v zrak, ker tako porabljajo strelivo. Skupina napadalcev se zahvaljuje bogu, da je prišla tako daleč, in se sprašuje, kje so izraelski vojaki. Dotlej je bilo namreč njihovo gibanje po izraelskem ozemlju skoraj neovirano. Na polju v bližini izraelskega mesta Kissufim napadalec s kamero na telesu izstopi iz svojega avtomobila in nadaljuje po polju z drugimi. Na posnetku je prikazano, kako strelja na izraelskega vojaka in ga ubije. Zgrabi njegovo puško in obrne kamero proti sebi za selfi posnetek. Veseli se, soborci pa se pridružijo praznovanju.

Gre za 100-minutni neprekinjeni posnetek, ki se začne tik pred napadom. CNN je geolociral lokacije na posnetku in potrdil, da se ujemajo z drugimi posnetki napada.

Strelec kriči od veselja, ko gre mimo trupel Izraelcev

Nekaj ​​trenutkov kasneje govori v kamero, ki je nameščena na njegovi čeladi. Pove svoje ime in pove, da je star 24 let, da je oče in da je ubil dva izraelska vojaka. Boga prosi za zmago in »zasluženo mučeništvo«.

Od tu naprej skupina napreduje na motorjih in drvi po skoraj praznih cestah Izraela. Strelec kriči od veselja, ko gre mimo trupel Izraelcev, ki ležijo na ulici. Že kakšno uro se teroristi neovirano gibljejo po Izraelu. Prepotovali so približno petnajst kilometrov. Prispeli so do vojaške baze blizu kibuca Re'im. Strelec strelja in nekdo iz baze vrne strel. Hamasovec kriči, ko je zadet in pade. Kamera se počasi vrti naprej in nazaj, ko njegovo dihanje postane hitro in plitvo ...