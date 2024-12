Od Picassa do Dalíja! Novi muzej obljublja vrhunski program

V središču Rima je sredi minulega tedna odprl vrata nov muzej. Uredili so ga v palačah Sciarra Colonna in Cipolla v znameniti ulici Via del Corso. Napovedujejo obsežen razstavni program, posvečen velikim mojstrom likovne umetnosti, kot so Marc Chagall, Pablo Picasso in Salvador Dali.

Odprtje muzeja Museo del Corso je eden od kulturnih dogodkov v sklopu priprav na sveto leto, ki naj bi od 24. decembra v večno mesto privabilo na milijone romarjev. V počastitev katoliškega jubilejnega leta je v njem do 27. januarja brezplačno na ogled znamenita slika Marca Chagalla iz leta 1938 Belo križanje.

Umetnina, ki jo sicer hranijo v Umetnostnem inštitutu v Chicagu v ZDA, je v sodelovanju z Vatikanom prvič razstavljena v Rimu. Po navedbah muzeja ima velik simbolni pomen ob jubileju, saj izraža sporočilo upanja in enotnosti med verskimi kulturami.

Na sliki Belo križanje je Chagall na neobičajen način upodobil preplet krščanske in judovske vere. V središču kompozicije je Jezus na križu, okrog katerega so upodobljeni različni prizori, povezani z judovsko vero, ki prikazujejo svet bolečine in smrti, nasilja in zlorabe judovskega prebivalstva.

Chagall (1887–1985) se je rodil v Ljozni pri Vitebsku v današnji Belorusiji. Študiral je v Sankt Peterburgu. Med letoma 1910 in 1914 je živel v Parizu, kjer se je vključil v okolje avantgardnih umetnikov v okrožju Montparnasse. Prvo samostojno razstavo je imel leta 1914 v berlinski galeriji revije Der Sturm in z njo vzbudil veliko pozornosti. Istega leta se je vrnil v Rusijo.

Marcu Chagallu je pripadla čast prvega razstavljavca v novem muzeju. FOTO: Reuters

Po oktobrski revoluciji je bil komisar nove sovjetske oblasti za likovno umetnost v Vitebsku, leta 1923 pa se je dokončno naselil v Parizu. Julija 1941 se je pred nacisti umaknil v ZDA. V Francijo se je vrnil leta 1949 in se naselil v Saint-Paul-de-Venceu, kjer je živel do smrti.