Hamas ubil njegovo hčerko (8), očetov odziv obkrožil svet: »To je bila najboljša novica!« (VIDEO)

Grozljive zgodbe žrtev vojne med Hamasom in Izraelom še vedno polnijo prve strani medijev in odmevajo. Tako se je poročevalka TV-mreže

CNN Clarissa Ward pogovarjala z očetom, ki je izgubil otroka. Njegovo osemletno hčerko so namreč ubili pripadniki Hamasa.

Njegova hči Emily je med obleganjem stanovala pri sosedu v naselju, približno pet kilometrov od meje z Gazo. »Tega ne počne pogosto. Na žalost je tisto noč šla spat k svoji prijateljici,« je povedal Thomas Hand.

Dvanajst ur Hand ni mogel zapustiti svoje hiše, da bi preveril, kako je njegova hčerka, medtem ko je Hamas hodil od vrat do vrat in streljal na njegove sosede.

»Razmišljal sem, da bo izraelska vojska kmalu tukaj, samo še malo počakaj. Toda čakanje je postalo vedno daljše,« je dejal.

»To je bila najboljša novica!«

Besede, ki jih je izrekel zlomljeni Hand, so se kmalu začele širiti po vsem svetu. Novico, da je bil njegov otrok ubit, je pozdravil kot srečo. »Rekli so samo: 'Našli smo Emily, mrtva je,' in rekel sem navdušen 'Da'. Nasmehnil sem se, ker je bila to najboljša novica doslej,« se je spominjal za CNN.

»Bila je mrtva ali pa v Gazi. In če veste, kaj počnejo ljudem v Gazi – to je hujše od smrti. Ni hrane, ni vode. Bila bi prestrašena vsako uro, vsako minuto, vsak dan in morda še prihodnjih letih. Smrt je bila blagoslov. Absolutni blagoslov,« je skozi solze zaključil oče.