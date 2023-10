Pretresljiva izpoved: Babici vzeli mobitel, jo ubili, posnetek pa objavili na facebooku (VIDEO)

Pripadniki teroristične organizacije Hamas ne izbirajo sredstev pri svojih morilskih akcijah. Življenje je izgubilo že mnogo ljudi v Izraelu, med njimi tudi mladoletnih, svoja grozodejstva pa objavljajo na družbenih omrežjih. Strtega srca je o zločinu, ki so ga Hamasovci strorili njeni babici, spregovorila tudi Izraelka Mor Bayder.

»Zjutraj so nas, tako kot vso državo, zbudile sirene. Stekli smo v zaklonišče in poklicali babico, da bi se prepričali, da je vse v redu z njo. Vprašali smo jo, ali se kaj posebnega dogaja razen vklopljenih siren. Dejala nam je, da trenutno preverja. Ko smo pozneje zapustili zaklonišče, je mamo poklicala teta, ki je v slušalo vreščala: ' odpri facebook, odpri facebook'. Mama se je vsa tresla in mobilne aplikacije ni mogla odpreti, zato sem jo jaz. Na svojem mobitelu sem doživela grozljivko. Videla sem največjo tragedijo. Na tleh svoje hiše je ležala moja mrtva babica. Okoli nje je bilo polno krvi. Teroristi so ji vzeli mobitel in posneli, kako so jo ubili. Vse skupaj so objavili na njenem facebooku. Tako smo izvedli, da je mrtva. Grozljiv prizor, ki ga ne morem pozabiti,« je za Reuters povedala Mor Bayder.