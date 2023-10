V 24 urah se morajo s severa Gaze umakniti na jug

Izrael je pozval k takojšnji preselitvi približno 1,1 milijona ljudi s severnega dela Gaze na jug palestinske enklave, poročajo tuje tiskovne agencije. ZN so posvarili pred uničujočimi humanitarnimi posledicami in pozvali k preklicu ukaza, saj trdijo, da je takšna množična preselitev nemogoča.

Izraelska vojska je po navedbah uradnikov ZN v Gazi sporočila, da se morajo vsi, ki živijo v severnem delu Gaze, v naslednjih 24 urah umakniti na jug te palestinske enklave. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je povedal, da na tem območju živi okoli 1,1 milijona ljudi, kar je približno polovica prebivalstva celotnega območja Gaze.

Ukaz je bil izdan kmalu po polnoči, ZN pa so v izjavi pozvali, naj ga izraelska vojska prekliče.

»Nemogoče je, da bi se takšen premik zgodil brez uničujočih humanitarnih posledic,« so zapisali. Dodali so, da »odločno pozivajo k preklicu takšne odredbe, s čimer bi se izognili temu, da bi se že tako tragična situacija spremenila v katastrofalne razmere«.

Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze. FOTO: Mohammed Salem Reuters

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan se je nato odzval na izjavo ZN, pri čemer je zagovarjal ukaz za evakuacijo in dejal, da je izjava mednarodnega organa sramotna, poroča britanski BBC.

Med drugim je dejal, da je Izrael prebivalce Gaze opozoril vnaprej in tako skušal »zmanjšati škodo za tiste, ki niso vpleteni« v vojaško operacijo proti palestinskemu oboroženemu gibanju Hamas.

»Združeni narodi so si dolga leta zatiskali oči pred oboroževanjem Hamasa, sedaj pa, namesto da bi stali ob strani Izraelu, katerega državljane so pobili Hamasovi teroristi, pridigajo naši državi. Bolje bi bilo, da se osredotočijo na vrnitev talcev, obsodijo Hamas in podprejo pravico Izraela do obrambe,« je dejal Erdan.

Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze, oskrbo območja z vodo, hrano, elektriko, gorivom in humanitarno pomočjo pa pogojuje z izpustitvijo talcev, ki jih je zajel Hamas. Nadaljuje tudi silovito bombardiranje palestinske enklave, kjer je svoje domove po podatkih ZN zapustilo že več kot 423.000 ljudi.

Od začetka spopadov je bilo na obeh straneh ubitih skupno že več kot 2700 ljudi, na tisoče je ranjenih.