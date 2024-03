Številne države kaznujejo s smrtjo. Takšne metode pri tem uporabljajo

V približno 55 od 195 držav na svetu storilce najhujših kaznivih dejanj še vedno kaznujejo s smrtjo, metode, ki jih za to uporabljajo, pa se močno razlikujejo. V Združenih državah Amerike je denimo najbolj razširjena smrtonosna injekcija, za katero zagovorniki smrtne kazni pravijo, da je najbolj human način usmrtitve. Čeprav to ni čisto res, je v primerjavi z mnogo drugimi metodami najverjetneje res med bolj humanimi. V Savdski Arabiji namreč zločince še vedno obglavljajo z mečem, takšne smrti pa ne dočakajo le morilci, ampak tudi tisti, ki obrnejo hrbet islamski veri, so istospolno usmerjeni ali - čarovnice.

V Savdski Arabiji lahko smrtna kazen doleti tudi tiste, ki obrnejo hrbet islamski veri, istospolno usmerjene in – čarovnice.

Na Kitajskem, v Somaliji in Jemnu morilce običajno privežejo na drog pred strelski vod, v Iranu se poslužujejo obešanja. Največ smrtnih kazni še vedno izvršijo na Kitajskem, kjer so zagrožene za skupno kar 46 kaznivih dejanj, od tega 24 nasilnih in 22 nenasilnih.

Smrtonosna injekcija velja za najbolj humani način usmrtitve. FOTO: Reuters

Da bi storilce čim hitreje in čim bolj učinkovito spravili s sveta, ponekod uporabljajo tako imenovane mobilne celice smrti, ki so na zunaj videti kot običajni policijski kombiji ali zaporniški avtobusi, a v sebi skrivajo celico, v katero privežejo kaznjenca in ga nato usmrtijo, običajno z injekcijo. Na ta način obsojencev ni treba prevažati na posebna mesta, namenjena usmrtitvam, kjer bi morali še čakati, da pridejo na vrsto, ampak jih obiščejo rablji, ki lahko svoje delo opravijo kar med vožnjo na drugo lokacijo. Imajo pa tovrstna vozila menda še en namen – v njih lahko usmrčenim na skrivaj in nemoteno odstranijo organe.