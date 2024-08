Obraz pričal, kakšno bolečino je čutil

Včeraj je minilo 24 let od brodoloma ene od najsodobnejših ­ruskih jedrskih podmornic, ki pa se ni zapisal v zgodovino zgolj s tem, da je bila to ena od največjih tovrstnih nesreč na svetu, še več, ljudje se ga spomnijo tudi po katastrofalnem odzivu poveljstva ruske vojne mornarice in ruskih oblasti.

»Od njegovega obraza ni ostalo nič. Bil je povsem ožgan. Toda izraz na njegovem licu je pričal, da je občutil bolečino. Gledala sem v moževe prazne očesne jamice,« je Natalija Jerahtina za rusko televizijo opisovala trenutek, ko so jo pripeljali v mrtvašnico, da bi prepoznala truplo svojega moža, 22-letnega Sergeja Jerahtina, enega od mornarjev na podmornici Kursk, ki je na včerajšnji dan pred 24 leti eksplodirala in potonila.

Nekoč ponos ruske vojske je postal velika tragedija. FOTO: Stringer.

Podmornica z dvema jedrskima reaktorjema, ki je bila ponos Severne flote, je sodelovala v največjih mornariških vajah po razpadu Sovjetske zveze, nesreča pa se je zgodila med vlaganjem torpeda v izstrelitveno cev. Najprej je odjeknila manjša eksplozija in zanetila požar, zaradi katerega so zleteli v zrak še drugi torpedi.

Poveljstvo Severne flote je pred javnostjo več dni prikrivalo nesrečo, pa tudi potem so dolgo govorili le o tehničnih težavah. Zaradi zelo slabega vremena je bilo rusko reševanje ne­uspešno in novica, da je Moskva zavrnila pomoč drugih držav, je po Rusiji izzvala veliko ogorčenja. Pozneje jo je sicer sprejela, do potopljenega plovila pa so se kot prvi potem spustili britanski in norveški potapljači. Prav tako je Kursk in trupla posadke iz več kot stometrske globine potegnila šele nizozemska družba Mammoet.

118 žrtev je bilo.

Rusko tožilstvo je 133-stransko tajno poročilo o nesreči pripravilo šele dve leti po dogodku; javnosti pa so predstavili le štiri strani povzetka, a že tu je bila zapisana dovolj ostra kritika poveljstva Severne flote: od pomanjkanja discipline, brezbrižnosti, nesposobnosti in napačnih odločitev ter zastarele in slabo vzdrževane opreme med vajo do neupravičenega zamujanja pri reševalni akciji. Nihče ni bil kaznovan. Poveljstvo so pozneje zamenjali, a so vsi dobili ­dobro drugo službo.