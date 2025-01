Obrambni minister posvaril: Putin bi lahko v naslednjih petih letih napadel članice Nata

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je pred enim letom opozoril, da strokovnjaki pričakujejo, da bi Rusija lahko napadla Nato v petih do osmih letih. Kot je dejal med obiskom v Litvi še vedno meni, da je mogoče, da bo Rusija v tem obdobju poskušala napasti države Nata, njegova napoved pa je, da to bi se lahko zgodilo leta 2029 ali 2030.

Boris Pistorius. FOTO: Jana Rodenbusch Reuters

Do takrat bi po njegovih besedah ​​lahko Rusija svojo vojsko povečala na milijon in pol vojakov: »Zato je še posebej pomembno, da zagotoviti obrambne zmogljivosti zavezništva v tem obdobju.«

Poudaril je tudi, da vojaški strokovnjaki pozorno spremljajo razmere v Rusiji. »Tamkajšnja vojaška industrija se močno razvija, proizvaja veliko število tankov in letal, to pomeni, da ruske oborožene sile močno rastejo. Do leta 2026 bi lahko njihovo število naraslo na 1,5 milijona vojakov,« je dejal Pistorius, navaja Ukrajinska pravda.

Opozoril je, da vojaški strokovnjaki menijo, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin reorganiziral oborožene sile do leta 2029 ali 2030, da bi ustvaril prave pogoje za morebitni napad na druge države, vključno s članicami Nata. »Zato moramo zagotoviti našo obrambno sposobnost. Ta naloga seveda zahteva čas in denar, vendar smo temu cilju predani,« je poudaril Pistorius.