Nemški obrambni minister objavo prisluhov označil za del Putinove informacijske vojne

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je objavo posnetka pogovora med častnikoma nemških zračnih sil glede podpore Ukrajini na ruskih družbenih omrežjih označil za »hibridni napad«.

To je del informacijske vojne, ki jo vodi Putin, je danes v Berlinu dejal Pistorius in dodal, da gre pri tem za poskus »destabilizacije« Nemčije.

»Gre za delitev. Gre za spodkopavanje naše enotnosti. In v skladu s tem bi se morali odzvati še posebej umirjeno, vendar nič manj odločno,« je dejal Pistorius. Pomembno je, da »ne nasedamo Putinovim trikom«, je menil. Po njegovih besedah skuša ruski predsednik povzročiti razkol v notranji politiki, Pistorius pa je izrazil upanje, da mu to ne bo uspelo.

Pričakuje izsledke notranje preiskave

Približno 30-minutni zvočni posnetek pogovora med častnikoma nemških zračnih sil je v petek na družbenih omrežjih objavila vodja ruske državne televizije RT Margarita Simonjan. Teme pogovora, katerega pristnost so v soboto potrdili v Berlinu, so med drugim napad na polotok Krim oziroma možnost namestitve manevrirnih raket taurus nemške izdelave, pa tudi uporaba raket, ki sta jih Kijevu zagotovili Francija in Velika Britanija.

Obrambni minister Pistorius pričakuje izsledke notranje preiskave okoliščin dogodka v prvih dneh prihodnjega tedna.

Ukrajina sicer že dolgo prosi Nemčijo za dobavo raket taurus, ki lahko dosežejo tudi do 500 kilometrov oddaljene cilje. Nemški kancler Olaf Scholz je doslej to možnost zavračal, češ da bi to povzročilo le zaostritev konflikta.