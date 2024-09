Obiskovalci muzejev so na redditu izlili svoje razočaranje nad muzeji

Spletna publika je na redditu raziskovala, kateri muzej je najslabši na svetu. Med muzeji, ki so najbolj razočarali, se je znašel Berlinski muzej Checkpoint Charlie, imenovan po znamenitem prehodu v berlinskem zidu. Razočarani obiskovalci menijo, da je življenje v nekdanjem Zahodnem Berlinu mogoče bolje spoznati kje drugje kot v muzeju, ki mu je posvečen. Nekatere je zmotilo tudi, da predmeti niso razstavljeni v kronološkem vrstnem redu.

Razočaranje naj bi bil tudi islandski falološki muzej, po domače muzej penisov, v Reykjaviku. »Pričakoval sem, da bo erotično, vendar je le zbirka živalskih penisov, ki so bili iztrgani lastniku in namočeni v kislino. Verjetno najmanj seksi stvar, ki si jo lahko zamislim,« je potožil komentator Scavenger7. Slabo se je odrezal tudi Museo delle Cere, muzej voščenih lutk v Rimu, ki prikazuje figure od papežev do starih Rimljanov, pa tudi zvezdnike, kot sta Jack Nicholson in Brad Pitt. Kritika je bila, da so figure precej neposrečene.

V falološkem muzeju v Reykjaviku jemljejo penise skrajno resno. FOTO: Wikipedia

Menda opazil črve

V barcelonskem Museu de la Xocolata, Muzeju čokolade, je eden od obiskovalcev menda opazil črve. Ogled muzeja je opisal kot eno najbolj groznih izkušenj v življenju. Anonimnež Notassigned2023 je muzej Salvadorja Dalija v Parizu označil kot »turistično past«, atrakcijo, ki je »bolj podobna trgovini s spominki, za katero plačaš, da vstopiš«. Muzej London Dungeon v glavnem mestu Velike Britanije je povzročil jezo uporabnika BlueHorseDungeon, ki se je pritoževal, da so razstavljeni eksponati zgolj depresivna zbirka opreme za mučenje.

Muzej čarovnic naj bi bil zgolj kopica neokusnih lutk.

Muzej nebotičnikov v New Yorku je medtem po besedah ​​WaddlingLiona popolna izguba časa. »Ima enako stopnjo izvedbe kot nekdo, ki natisne strani wikipedije in jih prilepi na steno,« je potožil.

Muzej čarovnic v Salemu v Massachusettsu prav tako ni navdušil. Uporabnik Sols_gatsby ga je razglasil za kopico neokusnih lutk, ki jim sledi trgovina s spominki.