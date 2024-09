Občani na udaru nove krute goljufije: »Ljudje so zmedeni in ne razumejo, kaj se dogaja«

Iz Hrvaške poročajo o novi prevari. Tako neznano podjetje novači prebivalce Medžimurja na preglede v zvezi s preprečevanjem raka debelega črevesa in zahteva denar. Tamkajšnji Inštitut za varovanje zdravja opozarja, da ti pozivi ne prihajajo iz zdravstvenih krogov. Za kakšno podjetje gre, ne vedo, občane pa pozivajo, naj sumljive klice prijavijo policiji in inšpekcijam.

»Ljudje so zmedeni in ne razumejo, kaj se dogaja«

»Dejansko smo ugotovili, da so klicali ljudi različnih starosti - od najstarejših nad 80 let do mlajših. Zagotovo ta situacija ne bo pripomogla k večji motivaciji ljudi, le zmedeni so, ne razumejo, kaj se dogaja,« je za hrvaške medije povedala Renata Kutnjak Kiš, koordinatorka za zgodnje odkrivanje raka.

Neznano podjetje novači prebivalce na preglede v zvezi s preprečevanjem raka debelega črevesa in zahteva denar. FOTO: D-visions/shutterstock

»Moje sporočilo bi se glasilo: bodite previdni še naprej in se obrnite na nas, če so tovrstni programi povezani z zdravjem in preventivo. Potem smo zagotovo mi naslov, ki bo zagotovil točne in preverjene informacije,« pa je dodala Marina Payerl-Pal iz Zavoda za javno zdravje Međimurske županije.