To je razlog, da boste nekateri danes dobili SMS-sporočilo v nemščini

V Avstriji je danes steklo testno obveščanje prebivalstva prek sporočil SMS o katastrofah, izrednih dogodkih v primeru vremenskih razmer ali drugih nevarnostih. Testiranje bo potekalo do 5. oktobra, ko naj bi sistem tudi dejansko začel delovati. V času testiranja bi lahko obvestila prejeli tudi uporabniki mobilnih telefonov na slovenski strani meje.

Z Uprave RS za zaščito in reševanje so v luči preizkušanja novega načina obveščanja v sosednji Avstriji danes opozorili, da obstaja možnost, da bodo avstrijska sporočila SMS prejemali tudi uporabniki mobilnih telefonov, ki bodo v času testiranja na slovenski strani meje.

Kot so še sporočili, bodo pristojne avstrijske oblasti 5. oktobra med 12.00 in 12.45 testirale sirene in hkrati pošiljale testna sporočila SMS.

Podobno obveščanje prebivalstva Golobova vlada načrtuje tudi pri nas.

Ko bo šlo zares, bodo piskali telefoni

Po vsej Avstriji so danes začeli zadnjo testno fazo novega načina obveščanja prek sporočil SMS, imenovanega AT-Alert. Gre za samodejna opozorila na mobilne telefone o katastrofi ali kriznih dogodkih v primeru vremenskih nevšečnosti, varnostnih situacij ali nevarnosti, kot so kemične nesreče, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V času preizkušanja sistema bodo obvestila dobili vsi, ki so na testnem območju in imajo pri sebi mobilni telefon, so pojasnili pri pristojnem centru za krizno upravljanje in obvladovanje nesreč.

Za prejemanje obvestil v okviru novega sistema, ki ga uvajajo v skladu z direktivo EU, ni potrebna aplikacija ali registracija, pač pa je treba na mobilnem telefonu aktivirati prejemanje tovrstnih sporočil, navaja APA.

Opozorilo vključuje več stopenj glede na nevarnost

Opozorilo je sestavljeno iz kratkega besedilnega sporočila, poslanega v nemškem in angleškem jeziku. AT-Alert vključuje več stopenj opozorila glede na nevarnost situacije, od obvestila o izrednih dogodkih, opozorila o večjih nevarnostih do informacij o pogrešanih osebah.

Če bo v naslednjih tednih vse delovalo gladko, bo nov sistem obveščanja dejansko začel delovati 5. oktobra, še poroča APA.