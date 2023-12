Vlada sprejela uredbo: sms-sporočilo ob izrednih vremenskih dogodkih, naravnih nesrečah ...

»Vlada je izdala uredbo o vzpostavitvi sistema obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij. Zakon o elektronskih komunikacijah je izvajalcem javno dostopnih mobilnih komunikacijskih storitev naložil, naj vzpostavijo in zagotavljajo sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih telefonov v primeru aktualnih ali bližajočih se naravnih ali drugih nesreč,« je pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

»Nujnost tovrstnega obveščanja za zavarovanje premoženja in reševanje človeških življenj se je pokazala tudi v primeru nedavnih poplav in zemeljskih plazov, s katerimi se je Slovenija soočala v letošnjem letu,« je pojasnila odločitev za novo mobilno aplikacijo.

Gre za aplikacijo, ki si jo bo posameznik lahko brezplačno prenesel na svoj mobilni telefon. Če bo na območju, ki mu preti nevarnost, ga bo aplikacija o tem obvestila prek sms-sporočila. »Uredba določa obveznosti telekomunikacijskih operaterjev pri vzpostavitvi in zagotavljanju sistema obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil na mobilne telefone vseh, ki se v času naravne ali druge nesreče nahajajo na ogroženem območju,« je pojasnila.

Izvajanje teh storitev je v javnem interesu, zato so sredstva zagotovljena v državnem proračunu.

Za vzpostavitev sistema so predvideni stroški v višini tri in pol milijona evrov, za vzdrževanje sistema za obdobje petih let pa v višini 340 tisoč evrov letno.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo po uveljavitvi uredbe objavilo javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili operaterji mobilnih komunikacijskih omrežij. V Sloveniji bo – tako ministrica – vzpostavljen sistem celičnega oddajanja (t. i. Cell Broadcast sistem), ki že deluje v več državah članicah v Evropski uniji.