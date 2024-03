Slovaška po poti Orbana, v Bruslju so se oglasili alarmi! Bogomil Ferfila podal komentar

S prihodom Donalda Tuska na položaj premierja Poljske je Viktor Orban izgubil ključnega zaveznika v Evropski uniji, s pomočjo katerega je lahko blokiral pogajanja in predloge, ki mu niso bili pogodu. Vendar ni dolgo ostal sam, saj njegovim vzorcem zdaj sledi Slovak, poroča Jutarnji list.

Slovaški premier Robert Fico se začenja obnašati kot Orban. Po ostri »čistki« v policijskih vrstah, ukinitvi posebnega tožilstva za boj proti korupciji in znižanju kazni za finančne goljufije se je s predlogom zakona, ki predvideva prestrukturiranje javnega radia, poskušal lotiti medijev. Cilj slovaške vlade je javni servis spremeniti v svoj propagandni kabinet. »Fico poskuša ustvariti mafijsko državo, v kateri je primarni cilj ohranitev delovanja piramide moči,« je za Politico povedal politični analitik Michal Vašečkas.

Boji se umika evropskih sredstev

Fico je po ponovni izvolitvi na mesto premierja močno omilil svojo protiukrajinsko retoriko, zavedajoč se, da bi lahko Bruselj zanj zamrznil sredstva iz skladov EU. Slovaška je s 115 milijardami evrov gospodarstva (BDP leta 2022) precej odvisna od evropskega denarja in ne more tako vplivati ​​na evropsko politiko kot Madžarska.

Slovaška zaradi finančnega stanja ne more toliko vplivati ​​na evropsko politiko kot Madžarska. FOTO: Johanna Geron Reuters

Vendar to novega premierja ni ustavilo, da ne bi uporabil nekaj Orbanovih potez, kot je recimo kršenje vladavine prava in temeljnih evropskih vrednot. Od leta 2004 so preiskave slovaškega posebnega tožilstva privedle do številnih sodb v odmevnih korupcijskih primerih, med katerimi so bili mnogi povezani s člani vladajoče stranke in Ficovimi poslovnimi partnerji. Po vnovičnem prevzemu oblasti je pohitel z reformo kazenskega zakonika, da bi zmanjšal kazni za korupcijo in skrajšal zastaralni rok za huda kazniva dejanja, kot je posilstvo.

»Po mojem mnenju gre za približevanje Orbanu bolj v zunanji politiki v smislu manjše podpore Ukrajini. V notranji politiki nekako variira med desnim in levim polom,« je dejal politolog in ekonomist Bogomil Ferfila. »Zavzema se za ukinitev ali manj pomoči Ukrajini, kar bo še znižalo že tako vprašljivo evropsko podporo, ki po mojem mnenju tako in tako ne more nadomestiti ameriške,« je nadaljeval strokovnjak. »Predlaga tudi mirovna pogajanja, kar je po mojem dobro, saj Rusija pripravlja novo ofenzivo, s katero bo zasedla še več ozemlja,« je razložil. Zaključil je z napovedjo: »V pol leta bo tako Ukrajina prisiljena zaprositi za premirje, kar da prav Orbanu in Ficu.«

»Prednostna naloga [Fica] je kupiti odpustke za svoje sluge, razstaviti demokracijo in vzpostaviti nekakšen avtokratski režim,« pravi nekdanji premier L'udovit Odor.

Naročil umor novinarja?

Fico se je obrnil proti medijem, zaradi česar je leta 2018 odstopil s položaja, potem ko je umor raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove sprožil množične proteste v državi. »Zdaj, ko je Robert Fico spet na oblasti, se hoče maščevati. Lovi novinarje.« je dejal aktivist Jan Galik.

Ali je Fico naročil umor novinarja Jana Kuciaka? FOTO: Twitter

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je decembra slovaški vladi poslal pismo, v katerem jo je pozval, naj ne ukine tožilstva. Vodja Evropskega javnega tožilstva Laura Kövesi je za Politico povedala, da je »zelo zaskrbljena«, in komisiji poslala pismo, v katerem je izrazila prav to glede na razvoj dogodkov na Slovaškem. Tudi podpredsednik Evropskega parlamenta Martin Hojsik je opozoril, da bi lahko Slovaška izgubila dostop do sredstev EU, če bo Ficova vlada nadaljevala po tej poti.

Protesti, ki so leta 2018 sledili umoru novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke. FOTO: David W Cerny Reuters Pictures

Slovaki bodo ta konec tedna volili predsednika, drugi krog pa bo predvidoma 6. aprila.