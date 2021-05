Novi neželeni stranski učinki po cepljenju? Menstruacije dolge, boleče in neredne

Poznate svoj cikel? FOTO: Gettyimages

Ameriški ABC7 poroča, da imajo nekatere ženske po cepljenju proti covidu 19 spremenjen menstrualni cikel. Po objavi prispevka se je javilo veliko žensk, ki so razkrile svoje težave po cepljenju. Poročajo o dolgih in bolečin menstruacijah in o spremembah v dolžini cikla. Zakaj prihaja do tega, je pojasnila hematologinjaiz Kalifornije. »Po cepljenju pride do vnetne reakcije. To vemo zato, ker so mnogi, vključno z mano, po drugem odmerku razvili blage simptome, ki so podobni gripi.«»To vnetje se lahko kaže kot močan estrogeni odziv, ki bi lahko bil povezan s tem, da imajo nekatere ženske močnejše in bolj boleče menstruacije po cepljenju.« Vsem, ki bi opazile spremembe v svojem menstrualnem ciklu priporoča, da se obrnejo na svojega zdravnika in preverijo raven estrogena. Pravi pa, da je to težava, ki je rešljiva.Ginekologinjaje dejala, da si želi, da bi proizvajalci cepiv med testiranji posvetili več pozornosti menstrualnemu ciklu. »Ta vlak je zdaj odpeljal, saj se cepiva priporočajo vsem. Zdaj bo težko najti kontrolne skupine in odgovoriti na ta vprašanja.« Ženskam predlaga, da spremljajo svoj cikel s pomočjo aplikacij, ki bodo nudile točen vpogled v to, ali prihaja pri cepljenih ženskah do kakšnih sprememb.Na vprašanje, ali je cepivo za ženske škodljivo in ali lahko vpliva na zmožnost reprodukcije, je Huddlestonova odvrnila, da ne. Pravi, da je to podoben stranski učinek, kot je pri nekaterih drugih, ki imajo po cepljenju otečeno roko, ali se počutijo utrujeno in imajo vročino, a se po nekaj dneh znova počutijo povsem običajno. »To je prehodna reakcija na cepivo. To je odziv imunskega sistema na cepljenje. Če je povezano z odzivom imunskega sistema, potem bi na to gledala tako, kot gledamo na oteklo roko. Trenutno je to težava, a to ni napoved tega, kaj bi se lahko v prihodnosti dogajalo, prav tako menimo, da ne bo to povzročalo škode. Mislim, da so skrbi odveč in mislim, da to ne bo vplivalo na plodnost.«