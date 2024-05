Novi incident na letalu, zakuhal ga je mladi Hrvat: odvijala se je prava drama

Na letališču Gardermoen v Oslu se je zjutraj odvijala prava drama, poroča Slobodna Dalmacija. Hrvaški državljan (23) je poskušal na silo vdreti v pilotsko kabino letala družbe Norwegian Air, ki naj bi ob 6.50 vzletelo proti Splitu. Ko mu to ni uspelo, se je zaklenil v stranišče v zadnjem delu letala.

Letalo je bilo polno potnikov, ki so bili namenjeni v srednjo Dalmacijo. Večina jih ni opazila, kaj se dogaja. »Letalo je že krenilo in ko se je premikalo proti delu steze za vzlet, se je nenadoma ustavilo. Prvo obvestilo pilota je bilo, da imajo tehnične težave in da se morajo ustaviti,« je za omenjeni medij dejal Senad Bišćević, ki je z ženo potoval v Vodice.

Prišlo je do prerivanja

»Policista sta vstopila v sprednji del letala in se po krajšem pogovoru odpravila v zadnji del, kjer je bil moški zaklenjen v toaletne prostore. V letalu je prišlo do prerivanja, vsi so želeli videti, kaj se dogaja, zato se ni dalo jasno videti, ali so policisti na stranišče vstopili na silo, ali se je potnik predal sam. Možje v modrem so ga vklenjenega pospremili z letala.

Policija je naknadno sporočila, da omenjena oseba ni videti vinjena ali pod vplivom kakšnih drugih opiatov. Za zdaj ni znano, kakšni so bili njegovi nameni. Letalo je na cilj prispelo z dvourno zamudo, podjetje pa se je potnikom za nevšečnosti opravičilo.