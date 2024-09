Nove podrobnosti o podmornici Titan: posadka že vnaprej obsojena na smrt

Do zdaj so znanstveniki menili, da se je eksplozija podmornice Titan, v kateri je junija 2023 življenje izgubila petčlanska posadka, zgodila, ker njen trup ni zdržal visokega pritiska v globokem morju, zdaj pa so znanstveniki, ki raziskujejo, kaj je šlo narobe, prišli na dan s popolnoma drugačno teorijo.

Če ta drži, je bila posadka obsojena na smrt. Podmornica naj namreč ne bi delovala prav, kar naj bi bilo znano že več dni pred potopom. Kljub temu so se potopili, nato pa naj bi pod vodo zaradi okvare eden iz posadke treščil v steno podmornice, kar je povzročilo vdor vode v notranjost, trdi dr. Steven Ross.

5 ljudi je umrlo v eksploziji podmornice.

Njegovo odkritje točke, kjer je voda najverjetneje najprej vdrla v podmornico, se ujema z odkritji neodvisnega strokovnjaka, astrofizika Scotta Manleyja. Ta je po posnetku nesreče in ogledu ostankov podmornice ugotovil, da je eksplozijo povzročila poškodba pregrade na sprednjem delu plovila. Poškodba je povzročila izenačevanje pritiska, zaradi katerega je nato odjeknila eksplozija.

Ogledati so si hoteli Titanik

Podmornico Titan je podjetje OceanGate razvilo za turistične potope, z njo naj bi si ogledovali razbitine legendarne ladje Titanik na globini 3800 metrov. Na krovu so bili kapitan in turisti, ki so za osemurno avanturo odšteli 228.237 evrov, to so bili 61-letni izvršni direktor podjetja OceanGate Stockton Rush, britanski milijarder Hamish Harding, britanski poslovnež Shahzada Dawood, njegov 19-letni sin Suleman ter nekdanji francoski mornariški potapljač Paul-Henry Nargeolet.

Zaradi okvare je eden od potnikov visel z glavo navzdol.

Titan je eksplodiral 18. junija 2023. Ekipi, ki je sodelovala pri razvoju, zdaj sodijo za dogodek, ki je ubil vseh pet potnikov na krovu. Med sojenjem prihajajo na dan srhljive podrobnosti, kot je to, da je plovilo zaradi okvare trčilo v pregradne stene, potniki pa so leteli naokoli, eden je visel z glavo navzdol, dva pa sta se zagozdila v končni pokrov premca, kot je pričal dr. Ross. Kakšno grozo so prestajali člani posadke pred smrtjo, si je težko predstavljati.