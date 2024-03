Nova študija: Covid lahko možgane postara tudi za 20 let

Zdi se, da je najhujša faza pandemije minila, a po svetu se še vedno pojavljajo primeri okužb. Znanstveniki še danes ne vedo, kakšne so vse posledice, ki se lahko pojavijo na dolgi rok, poroča 24sata.

Po zadnjih raziskavah lahko koronavirus na možganih pusti neizbrisen pečat. Študije so namreč pokazale, da lahko pri nekaterih bolnikih tudi po okrevanju povzroči nevrološke simptome, kot so izguba spomina, koncentracije in oslabljena kognitivna funkcija. Po mnenju raziskovalcev lahko covid-19, če zahteva hospitalizacijo ali intenzivno nego, povzroči poškodbe možganov, enake 20-letnemu staranju.

FOTO: Voranc Vogel

Analiza, ki jo je izvedel klinični epidemiolog Ziyad Al-Aly in je bila objavljena v The Conversation in v Scientific American, je preučila številne študije, ki opisujejo »neizbrisen pečat«, ki ga covid lahko pusti na človeškem telesu. Ta pojav skrbi znanstvenike, saj nakazuje, da ima lahko koronavirus dolgoročne učinke na zdravje možganov, kar bi lahko vplivalo na kakovost življenja in funkcionalnost bolnikov. Covid lahko povzroči vrsto težav, vključno z glavoboli, epileptičnimi napadi, možgansko kapjo, težavami s spanjem ter mravljinčenjem in paralizo živcev, pa tudi več motnjami duševnega zdravja.

Nekaj najpomembnejših izsledkov doslej, ki se navezujejo na koronavirus in zdravje možganov:

Ljudje, ki so preboleli covid-19, imajo večje tveganje za kognitivne motnje, kot so težave s spominom.

Študije slikanja, izvedene na ljudeh pred in po okužbi s covid-19, kažejo zmanjšanje volumna možganov in spremenjeno možgansko strukturo po okužbi.

Študija ljudi z blago do zmerno boleznijo covid-19 je pokazala znatno podaljšano vnetje možganov in spremembe, sorazmerne s sedmimi leti staranja možganov.

Huda bolezen covid-19, ki zahteva hospitalizacijo ali intenzivno nego, lahko povzroči kognitivne primanjkljaje in druge poškodbe možganov, ki so enakovredne 20-letnemu staranju.

