Nov veter zapihal na Poljskem, večina pripadla opoziciji

Na Poljskem je na nedeljskih parlamentarnih volitvah s 35,38 odstotka glasov zmagala vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) premierja Mateusza Morawieckega, ki pa ji vladne koalicije najverjetneje ne bo uspelo sestaviti. Večino so si namreč zagotovile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo (KO) nekdanjega premierja Donalda Tuska.

Po podatkih poljske volilne komisije je KO osvojila 30,7 odstotka glasov. Potencialno koalicijo bo predvidoma sestavila s sredinskim zavezništvom Tretja pot, ki je dobilo 14,4 odstotka glasov, in levičarsko Novo Levico, ki jo je podprlo 8,61 odstotka volivcev.

Vladajoči možnosti skoraj več nimajo

V skladu z izidi bodo poslanci omenjenih treh strank zasedli 248 sedežev v 460-članskem parlamentu v Varšavi. PiS jih bo medtem zasedla 194, večine pa ji ne more zagotoviti niti zavezništvo s petouvrščeno skrajno desno Konfederacijo. Ta je prejela 7,16 odstotka glasov in bo dobila 18 sedežev v parlamentu.

PiS je kljub izgubi večine napovedala, da bo poskušala sestaviti vlado pod vodstvom Morawieckega. Poljski predsednik Andrzej Duda, zaveznik PiS, sicer še ni sporočil, ali bo mandat za sestavo vlade najprej podelil PiS kot zmagovalki volitev ali KO kot drugouvrščeni. Se je pa državljanom zahvalil za visoko volilno udeležbo, ki je bila nekaj več kot 74-odstotna.

Kaj se bo zgodilo

V skladu s poljsko ustavo mora Duda v 30 dneh po volitvah sklicati sejo parlamenta. Nato ima 14 dni časa, da predlaga kandidata za predsednika vlade, ki mora nato v 14 dneh pridobiti zaupnico v parlamentu, navaja spletni portal Politico. Rezultat volitev bi sicer lahko pomenil preobrat v poljski politiki, od suverenistične vizije razvoja države k bolj proevropski.

Poleg volitev je v nedeljo na Poljskem potekal tudi posvetovalni referendum, na katerem so Poljaki glasovali o tem, ali se strinjajo s privatizacijo podjetij v državni lasti, zvišanjem upokojitvene starosti na 67 let, odstranitvijo ovir na poljski meji z Belorusijo in solidarnostno shemo EU o prerazporejanju migrantov. Rezultat referenduma je zaradi prenizke udeležbe neveljaven, je danes sporočila poljska volilna komisija.

Bojkot referenduma

Kot je navedla, je glasovalo 40,91 odstotka volilnih upravičencev, za veljavnost referenduma pa bi jih moralo svoj glas oddati več kot 50 odstotkov, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Opozicija je referendum sicer bojkotirala in tako poskušala doseči neizpolnitev kvoruma.