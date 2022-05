Nosečnica Mirela: Plod ima ogromni tumor, poslali so me v Slovenijo na splav

Hrvaški mediji pišejo o škandaloznem primeru iz reškega UKC, kjer so nosečnici v petem mesecu, potem ko so na plodu potrdili hude nepravilnosti in dejali, da otrok ne bo preživel, odklonili splav. Napotili so jo v Slovenijo, kjer bi morala za poseg plačati 5.000 evrov. Mirela (39) je te dni spregovorila za medije.

V 24. tednu nosečnosti jo je doletela grozna vest. »Prišla sem na pregled h ginekologu in ta mi je govoril, da ne vidi otrokove glave. Da se mu zdi čudno in da se mu kaj takega v karieri še ni zgodilo,« je razkrila. »Povedali so mi, da ima otrok hude nepravilnosti, da ne bo preživel, da najpogosteje umrejo že med nosečnostjo, če pa se že rodijo, preživijo nekaj dni. In še, da otrok ne bo mogel dihati sam in da nima razvitih velikih možganov.«

Ko je poskušala splaviti, so ji povedali, da na Hrvaškem v pozni nosečnosti ne more narediti. Poslali so jo v Slovenijo na samoplačniški splav, češ da so tam bolj liberalni. Z možem sta prebrala vse mogoče informacije in prek odvetnice jima je uspelo ugotoviti, da je v Zagrebu vendarle mogoče tudi v pozni nosečnosti opraviti splav, a ji nihče ni omenil, da ima to pravico, prav tako pa že več dni čaka, kako se bo odločila etična komisija. Vse kaže, da bo pomoč poiskala v UKC Ljubljana.