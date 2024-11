Noro! Rusi pred trgovinami stojijo s kupi denarja, pripravljeni plačati več od izklicne cene

Prebivalci Hongkonga so bili presenečeni, ko so pred Applovimi trgovinami opazili skupino Rusov, ki so v rokah imeli kupe ameriških dolarjev. Ko so kupci začeli hoditi iz trgovin z najnovejšimi telefoni, so bili Rusi zanje pripravljeni plačati skoraj dvanajst odstotkov več od maloprodajne cene.

»Želimo jih kupiti čim več«

Po ruski invaziji na Ukrajino v začetku leta 2022 so postali iPhoni v Rusiji dragi in jih je zelo težko najti. Posledično so iPhoni v tej državi pogosto dražji do 70 % zaradi uvoznih ovir, tudi po tem, ko je Moskva konec leta 2022 začela dovoljevati tako imenovani sivi ali vzporedni uvoz.

Standardne cene iPhona se sicer gibljejo od 1060 do nekaj več kot 2180 evrov.

»Želimo jih kupiti čim več,« je za CNN povedal Nik Aleksenkov, eden od ruskih kupcev. Zato se veliko Rusov odloči za nakup tega mobilnika v tujini. Ob tem je dodal, da pričakuje do 25-odstotni dobiček od vsakega telefona, ki ga prinese nazaj v Rusijo, kljub temu, da bo zanje plačal 12 odstotkov več od maloprodajne cene v Hongkongu. Prav tako Hongkong ne zaračunava prometnega davka, zaradi česar je še posebej privlačen za tovrstne nakupe.