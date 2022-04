Nobelov nagrajenec žrtev napada, objavil je grozljivo fotografijo

Sloviti ruski novinar in lanski dobitnik Nobelovega nagrade za mir Dmitrij Muratov je bil na vlaku tarča napadalcev. Eden redkih ruskih novinarjev, ki je do nedavnega še kritično poročal o ruski oblasti, odgovorni urednik Nove Gazete, ki je nedavno prekinila poročanje, je prizor ovekovečil in ga objavil na družabnih omrežjih. Prizor je srhljiv, a kot je zapisal, ni okrvavljen, temveč so vanj vrgli rdečo barvo.

Vanj so vrgli večjo količino barve, pomešane z acetonom. Muratov je sporočil, da ga po napadu hudo pečejo oči, napadalec pa naj bi njegovih navedbah zakričal: »Muratov, to je za naše fante!«

Muratov je bil v času napada sicer v spalnem vagonu vlaka na relaciji Moskva–Samara. Motiv za napad še ni znan. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je možna povezava z rusko invazijo na Ukrajino, v kateri je življenje izgubilo že mnogo ruskih vojakov.

Policija naj bi že uvedla preiskavo in išče domnevne napadalce.

V Rusiji so do ruskih oblasti kritični novinarji izpostavljeni pogostemu nadlegovanju ter napadom. Doslej sta pod streli napadalcev padli dve novinarki Nove Gazete, Ana Politkovska in Natalija Estemirova.