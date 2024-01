Nihče ni opazil, da deček že dve leti živi sam: ko so izvedeli razlog, se jim je zlomilo srce

Deček iz Francije je od 7. do 9. leta starosti, med letoma 2020 in 2022, v neogrevanem stanovanju v Nersacu živel sam, ne da bi kdo opazil njegovo klavrno situacijo, niti šola, ki jo je deček redno obiskoval in kjer je bil znan kot dober učenec.

Da je ostal sam, ni posumil nihče

Sosedje zapuščenega otroka pravijo, da dolgo niso opazili, da je ostal sam, čeprav so mu včasih prinesli hrano. Osamljeni deček je sicer večino časa jedel piškote in hladno konzervirano hrano. Umival se je z mrzlo vodo in občasno s sosednjega balkona ukradel paradižnik za potešitev lakote. Dolga časa je preživel tudi brez ogrevanja ali elektrike. Odkritje, da je ostal popolnoma sam, je po besedah sosedov oteževalo tudi dejstvo, da je bil fant vedno čist, dober učenec, ki je redno opravljal svoje obveznosti in delal domače naloge. Domnevajo, da je šlo za nekakšen ščit, ki si ga je deček zgradil okoli sebe, da ne bi kdo opazil, da je nekaj narobe.

Njegova mati, ki je imela polno skrbništvo nad dečkom, je živela v sosednji občini. 39-letnica je le občasno obiskala sina in mu dala hrano. Oče ga ni nikoli obiskal, prav tako nihče ne ve, kje živi. Sosed, ki ni želel biti imenovan, je sicer povedal, da je mati dečka zanemarjala in otroka »neizrekljivo verbalno zmerjala« ter se spraševala, zakaj ga je sploh rodila. Sodišče v Angoulêmu jo je prejšnji teden obsodilo na šest mesecev zapora zaradi zapustitve in ogrožanja mladoletne osebe.

Deček stikov z materjo ne želi, živi v rejniški družini, poroča Daily Mail.