To so zadnji podatki o okužbah, tretjina covidnih bolnikov z dolgotrajnim covidom

V nedeljo so v Sloveniji ob 604 PCR-testih in 4.019 hitrih antigenskih testih potrdili 746 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) je v državi trenutno 24.086 primerov aktivnih okužb, kar je 1.256 manj kot dan prej. V nedeljo so pristojni potrdili 335 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej. V primerjavi s prejšnjo nedeljo pa so potrdili 90 okužb več.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1.656, kar je 13 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in je 1.140, kar je 60 manj kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je po podatkih Nijz cepljenih 1,264.029 ljudi, polno cepljenih 1,218.813.

Danska raziskava, v kateri je sodelovalo približno 152 tisoč ljudi

Ob tem dodajmo, da skoraj tretjina ljudi pol leta ali leto po okužbi poroča o vsaj enem trajnem simptomu covida 19, je pokazala danska raziskava, v kateri je sodelovalo približno 152.000 ljudi. V raziskavi danskega State Serum Instituta (SSI) je sodelovala doslej ena največjih skupin ljudi, ki niso bili hospitalizirani s covidom 19. Prav tako so jih spremljali dlje kot pri drugih večjih raziskavah, so sporočili iz SSI, vodilne danske znanstvene ustanove s področja nalezljivih bolezni. Dodali so, da recenzija raziskave še ni bila opravljena, na spletni strani poroča Reuters.

V raziskavi, ki je temeljila na vprašalnikih, so ugotovili, da so najpogostejši dolgotrajni bolezenski znaki spremembe v vohu in okusu ter utrujenost. Izvedli so jo med septembrom 2020 in aprilom lani, še pred pojavom različice omikron. V njej je sodelovalo 61.002 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, ter 91.878 oseb, pri katerih je bil test na okužbo z virusom sars-cov-2 negativen. Tisti, ki so bili okuženi, so vprašalnike izpolnjevali šest, devet in 12 mesecev po okužbi.

29,6 odstotka vprašanih, pri katerih so potrdili okužbo, je imelo od šest do 12 mesecev po okužbi najmanj en dolgotrajen, fizični simptom. Nekaj več kot polovica (53,1 odstotka) pa je navedla, da so v obdobju od šest do 12 mesecev po okužbi zaznali duševno ali fizično izčrpanost, težave s spanjem ali kognitivne težave. Prav tako so pri tistih, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, pogosteje na novo diagnosticirali anksioznost in depresijo.