Newyorški župan se je na sodišču izrekel za nedolžnega, grozi mu do 45 let zapora

Newyorški župan Eric Adams se je danes na sodišču izrekel za nedolžnega v petih točkah obtožnice, ki ga bremeni več kaznivih dejanj, vključno s podkupovanjem in pridobivanja nezakonitih donacij za kampanjo iz tujine. Sodnik ga je ob plačilu varščine izpustil na prostost. Če bo obsojen, mu grozi do 45 let zapora.

Obtožnica proti 64-letnemu demokratskemu županu je bila vložena ta teden. Bremeni ga poštnih in spletnih prevar, podkupovanja, v dveh točkah obtožnice mu očitajo pridobivanje nezakonitih donacij iz tujine, obtožen pa je tudi zarote za vsako od teh dejanj.

Nova obravnava v primeru je predvidena 2. oktobra. FOTO: Alex Kent Getty Images Via Afp

Njegova kazniva dejanja naj bi se začela leta 2014, ko je bil še predsednik enega od mestnih okrožij, in se nato nadaljevala v času kampanje za volitve župana ter tudi na samem položaju.

Krivdo zavrača

Med drugim naj bi pritiskal na gasilce, da odobrijo stavbo turškega konzulata brez varnostnega pregleda v zameno za ugodnosti, kot so poceni leti, luksuzni hoteli in obroki. Tožilstvo trdi tudi, da je zlorabil 10 milijonov dolarjev javnih sredstev.

Nova obravnava v primeru je predvidena 2. oktobra.

Adams ves čas zavrača vsakršno krivdo in po poročanju britanskega BBC tudi pozive nekaterih iz svoje stranke, naj odstopi. Newyorčane je pozval, naj o njem sodijo šele, ko bodo slišali tudi njegovo plat zgodbe. »Veselim se, da bom branil sebe in prebivalce tega mesta, kot sem to počel vso svojo poklicno kariero,« je dejal ta teden.

Nekdanji policist je bil na položaj pred tremi leti izvoljen ob obljubah, da bo ostro ukrepal proti kriminalu.