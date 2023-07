Nevihtni sistem, ki je prešel Slovenijo, pri sosedih vzel najmanj tri življenja (FOTO in VIDEO)

Močan nevihtni sistem, ki je danes prešel Slovenijo, se je okoli 16. ure razbesnel nad Zagrebom, srednjo in severno Hrvaško ter Slavonijo. Umrle so najmanj tri osebe, več je huje poškodovanih.

Intervencijske službe že odpravljajo posledice, ki so jih povzročili obilne padavine in močan veter.

Na moška padlo drevo

Na moška, ki sta umrla v Zagrebu, je padlo drevo, pri čemer sta dobila hude poškodbe glave. En od njiju je bil v času padca drevesa v avtu, je sporočila hrvaška policija. Kasneje je civilna zaščita brodsko-posavske županije sporočila, da je v občini Cernik pri Novi Gradiški po navedbah reševalnih služb umrla še ena oseba, prav tako zaradi padca drevesa na vozilo, poroča hrvaški portal Index.

Na območju Zagreba je po dosedanjih podatkih nujnih služb huje poškodovanih deset ljudi, več deset pa jih je utrpelo lažje poškodbe. V bolnišnicah je po zadnjih podatkih najmanj 50 ljudi. Končno število poškodovanih še ni znano, saj reševalci še vedno prejemajo klice na pomoč. Poškodovan je bil tudi gasilec, ki si je pri padcu poškodoval rebra.

Intervencijske službe v Zagrebu že odpravljajo posledice, ki so jih povzročile obilne padavine in močan veter. FOTO: Zeljko Lukunic/pixsell Pixsell

Na fotografijah in posnetkih na spletu je videti poplavljene ulice in uničena vozila, v enem primeru pa tudi gradbeni žerjav, ki ga je prevrnil orkanski veter.

Neurje je nad Zagrebom začelo besneti takoj po tem, ko so padle prve kaplje dežja. V trenutku je začel pihati izjemno silovit veter, ki ga je spremljal močan naliv dežja. Veter je po zraku nosil vejevje in vse predmete, ki jih je lahko odtrgal od tal, od ograj, stolov, smetnjakov pa celo do reklamnih panojev in delov streh. Vode so po obilnih padavinah začele poplavljati ceste. Ker je neurje prišlo tako nenadoma, je mnoge prebivalce Zagreba ujelo na poti iz službe, zato je bil kaos na cestah še toliko večji.

V nekaj minutah po začetku neurja so bile nekatere ceste zaradi polomljenih vej in podrtih dreves že neprevozne, otežen pa je bil tudi dostop do vhodov nekaterih objektov, med njimi vrtcev, šol in stanovanjskih zgradb.

Dvajset minut po začetku besnenja vetra so se razmere v mestu umirile. Kmalu za tem je posijalo sonce, neurje pa je za sabo pustilo grozljivo razdejanje. Ulice so bile prekrite z vejami, drevesi, prometno signalizacijo in različnimi predmeti. Dežurne službe so prejele tudi klice o podrtih telefonskih in električnih vodih.

Pod vodo je bilo tudi središče mesta

Na enega od mestnih avtobusov, ki je bil poln potnikov, je padla oglasna deska, je poročala hrvaška nacionalna televizija HRT. Zaradi padca stebla na električni vod in drugih poškodb infrastrukture ne obratuje 85 tramvajskih linij, je sporočil zagrebški župan Tomislav Tomašević. Pojasnil je še, da so na terenu vse nujne in mestne službe.

Gasilci imajo že več ur polne roke dela, saj je veter poškodoval ali odnesel številne strehe, marsikje pa promet še vedno ovirajo odlomljene veje in podrta drevesa. Deli hrvaške prestolnice so ostali brez elektrike.