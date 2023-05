Neverjetno: siamski dvojčici uspešno ločili. Poglejte fotografijo pred in po operaciji (FOTO)

Na Severnem Irskem sta enojajčni dvojčici Annie in Issie Bateson na veliko srečo svojih staršev prijokali na svet marca lani. Zdravi deklici pa sta se rodili kot eno telo: zrasli sta bili od prsi do medenice. Operacija, s katero so ju ločili, je bila zelo tvegana – preživi jo le 40 odstotkov siamskih dvojčkov –, zato je dejstvo, da sta jo obe preživeli, še en čudež, za katerega sta 32-letna Hannah in 33-letni Dan Bateson neizmerno hvaležna.

Zdaj se 14-mesečnici že veselo igrata v dnevni sobi družinskega doma v Toomebridgeu v Veliki Britaniji, starši pa pravijo, da še vedno radi veliko tičita druga ob drugi. Čeprav sta si na videz zelo podobni, pa se njuna značaja precej razlikujeta. »Issie je že odkrila svoj glas, ves čas brblja, Annie pa je bolj tiha barabica, ki išče dogodivščine in včasih kar izgine za televizorjem ali kavčem,« je razložila njuna mati. Hannah je presrečna, saj sta se z možem pred tem leta borila z neplodnostjo. »Veliko neznanega je še pred nami, vendar sva presrečna, da sta živi, da sta preživeli porod in operacijo.«

Par, ki se je spoznal in zaljubil že v najstniških letih, se je trudil za spočetje od leta 2016, ko sta si tudi obljubila večno zvestobo. Ker dve leti po poroki še vedno ni bilo uspeha, so ju zdravniki napotili na zdravljenje neplodnosti v Belfast. Hannah, sodelavka državne zdravstvene službe, je dobila navodilo, da mora pred oploditvijo z biomedicinsko pomočjo najprej shujšati. To ji je uspelo s pomočjo operacije.

Nato je morala šest mesecev čakati in jemati tablete za plodnost. Zanosila je takoj v prvem ciklu poleti 2021. Ultrazvok je pokazal dvojno srečo, a tudi to, da je z dvojčicama nekaj narobe. Izkazalo se je, da gre za izjemno redko hibo, zraščenost dvojčic. »Ne vem, ali sva prav zares dojela informacijo,« se spominja Hannah. Imela sta srečo, da sta bili deklici združeni pri jetrih, saj se jetrne celice razmnožujejo in jih je mogoče razdeliti. Ponudili so jima možnost, da nosečnost prekinejo, a na to nista niti pomislila. Punčki sta se rodili 8. marca in se po posegu ločitve uspešno razvijata.