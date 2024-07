Neverjetna poteza tržaške škofije ob obisku papeža Frančiščka: maša bo potekala brez slovenskih vernikov

Papež Frančišek, ki Slovenije še ni obiskal, se bo v nedeljo mudil v neposredni bližini, v Trstu, kjer bo z mašo na Trgu enotnosti sklenil 50. Socialni teden katoličanov v Italiji. Maše, pri kateri bo slišati tudi slovenščino, se bodo udeležili tudi visoki slovenski cerkveni predstavniki.

Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (SŠK) Gabriel Kavčič je za STA povedal, da se bodo maše na povabilo tržaške škofije udeležili predsednik SŠK in novomeški škof Andrej Saje, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, koprski škof Jurij Bizjak ter oba ljubljanska pomožna škofa Anton Jamnik in Franc Šuštar. Navada namreč je, da se, ko papež obišče neko državo, k udeležbi na katerem od dogodkov povabi tudi sosednje škofovske konference, je dejal.

Na maši pa ne bo vernikov iz Slovenije, saj je koprska škofija pred dnevi sporočila, da bo ob maši vstop na trg zelo omejen in da dovolilnice zanje niso predvidene, saj so jih delile samo župnije v Italiji. Osebe brez dovolilnic bodo lahko papeža pozdravile na od prizorišča bolj oddaljenih ulicah, ko se bo v avtomobilu peljal na kraj maše, so dodali.

Prihaja s helikopterjem

Kot navaja Vatican News, bo sveti oče v Trst prispel ob 8. uri s helikopterjem. V tržaškem kongresnem centru Generali ga bodo sprejeli predsednik Italijanske škofovske konference kardinal Matteo Maria Zuppi ter ostali predstavniki civilnih in cerkvenih oblasti. Nato se bo srečal z delegati socialnega tedna, med katerimi bodo po poročanju Primorskega dnevnika tudi tržaški Slovenci, ki bodo prav tako prisotni na maši in v pevskem zboru.

Sledilo bo srečanje s predstavniki vseh veroizpovedi v Trstu ter delegacijo tržaške univerze, ki praznuje 100. obletnico delovanja, pa tudi invalidi ter skupino beguncev, navaja tržaška škofija na svoji spletni strani.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa bosta med begunci tudi palestinski sestrici iz Gaze in njuna 20-letna mati. Ena od deklic se je rodila v Trstu 1. maja lani, praktično takoj po prihodu v mesto, druga pa je stara štiri leta.

Papež bo nato mašo z začetkom ob 10.30 daroval na tržaškem Trgu enotnosti, z zbranimi pa bo zmolil tudi molitev angelovega čaščenja. Mašo bo v živo prenašala italijanska radiotelevizija, na trgu pa bo na voljo okoli 8000 sedežev in več tisoč stojišč.

Povratek papeža v Vatikan s helikopterjem je predviden ob 12.30.

Tudi v slovenščini

Po poročanju časnika Družina bo pri bogoslužju s papežem navzoča tudi slovenščina, saj bodo v slovenskem jeziku prebrali drugo berilo in eno od prošenj. Za to si je po navedbah Primorskega dnevnika zelo prizadeval tržaški škof Enrico Trevisi, ki si je želel, da bi tudi pri maši s papežem ohranili pozornost do slovenskih vernikov.

Za Primorski dnevnik je tudi povedal, da se je papež sam odločil, da bo prišel v Trst, saj v preteklosti ni sprejel vseh vabil na socialni teden. »Sem prihaja, ker je obmejna zemlja kraj, kjer se združujejo in ločujejo narodi, kjer ne smemo obtičati na starih tragedijah, ampak se ozreti v mirno prihodnost,« je dejal škof Trevisi.

Predsednik SŠK Saje prihod papeža v Trst razume kot izraz njegove podpore socialnim tednom, ki imajo v Italiji več kot stoletno tradicijo in so namenjeni predvsem krepitvi kristjanov v skrbi za družbo in naravo. »S svojo udeležbo želi papež sporočiti, da je omenjeni teden nekaj pomembnega, in spodbuditi vse katoličane v Italiji, da so soodgovorni državljani te države,« je dejal.

Slovenski škofje se bodo papeževe maše po besedah Sajeta udeležili z namenom povezovanja s Cerkvijo v Italiji in papežem ter da skupaj molijo za prihodnost Evrope.

Slovenije Frančišek še ni obiskal

Socialnega tedna katoličanov v Italiji, katerega glavna tema je demokracija in ki ga je v sredo odprl italijanski predsednik Sergio Mattarella, so se sicer udeležili tudi predstavniki slovenske manjšine v Italiji - Sveta slovenskih organizacij (SSO), ene od njenih krovnih organizacij, in Slovenske prosvete, ki povezuje katoliška prosvetna in kulturna društva Slovencev na Tržaškem. Kot so sporočili iz SSO, so predstavili svoje delovanje, Slovenska prosveta pa tudi kratko zgodovino študijskih dni Draga.

Nazadnje se je 87-letni papež Frančišek sicer v neposredni bližini Slovenije mudil leta 2014, ko je ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne daroval mašo v kraju Sredipolje v gorški pokrajini. Slovesnosti so se takrat udeležili tudi številni slovenski romarji.

Slovenije medtem Frančišek še ni obiskal. Je pa Slovenijo maja 1996 obiskal tedanji papež Janez Pavel II., kar je bil prvi papeški obisk v samostojni Sloveniji. Med tridnevnim obiskom se je sedaj že pokojni papež med drugim mudil v treh tedanjih škofijah - koprski, ljubljanski in mariborski. Obisk je imel poleg verskega tudi politični in zgodovinski poudarek.

Drugič je nato Janez Pavel II. Slovenijo obiskal septembra 1999, ko je med drugim slovenskega škofa, literata in pedagoga Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. Papež Benedikt XVI., ki je nasledil Janez Pavla II., Slovenije ni obiskal.