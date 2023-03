Nevenko (70) oglobili redarji: plačati mora 132 evrov, a živi od socialne

70-letna Puljčanka je dobila 132 evrov kazni, ker je pred svojo stavbo hranila mačke. Edini dohodek, ki ga ima, je 172 evrov socialne pomoči na mesec. Komunalni redarji so ji napisali globo, ker je, »hranila živali z metanjem hrane na javno površino«.

Kako bo plačala kazen, ni jasno, 70-letna Nevenka Ristović pa vse obtožbe zavrača in pravi, da hrane sploh ne meče stran, temveč jo mačkam postreže v skledicah, ki jih potem odnese domov, je za Istra24.hr povedala Nevenka.

Kot kriminalec

Pravi, da se počuti kot kriminalec. »Januarja so se tu pojavili nekega jutra ob 9. uri, me zaskočili in slikali z mobiteli, potem pa sem čez dva meseca, točno na 8. marec, dobil kazen.«

Na odločitev se bo pritožila, ker nima možnosti plačila kazni. »Na mesec prejemam 172 evrov socialne pomoči. Kako naj preživim s 40 evri, ki mi ostanejo?« se sprašuje.