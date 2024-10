Med divjanjem smrtonosnega orkana so delali sklece in deskali

Ko se je ameriški zvezni državi Florida bližal eden najmočnejših orkanov v zadnjih letih, so oblasti ljudi pozvale, naj zapustijo območja, ki jih bo nevihta najbolj prizadela. Da gre za vprašanje življenja ali smrti, je poudaril celo predsednik Joe Biden, ki je dodal, da samo zaščititi nepremičnino ne bo dovolj, treba je oditi na varnejše mesto. Vsi niso upoštevali pozivov, nekateri niso hoteli zapustiti domov, drugi niso imeli kam, tretji so se predolgo obotavljali in ostali brez goriva ali obtičali v dolgih kolonah na avtocestah. Kljub temu je večina poskušala po najboljših močeh poskrbeti za svojo varnost.

Vetrovi, ki so dosegali hitrost do 200 in več kilometrov na uro, so naokoli nosili večje in manjše predmete, ostri bi brez težav komu odrobili glavo.

Izzivali usodo

Našla pa se je seveda tudi peščica, ki se je odločila, da bo izzivala usodo, ter se sredi orkana odpravila na prosto. To je bilo nespametno iz več razlogov. Vetrovi, ki so dosegali hitrosti do 200 in več kilometrov na uro, so naokoli nosili večje in manjše predmete, ostri bi brez težav komu odrobili glavo ali drug del telesa, visoki valovi pa bi tiste, ki so se preveč približali obali, lahko potegnili na odprto morje, v čeljusti morskega psa ali v bližnjo reko, kjer bi postali večerja aligatorjem in krokodilom.

Za seboj je pustil opustošenje. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters

A obstajajo adrenalinski navdušenci in tisti, ki si želijo zgolj pozornosti spletnih uporabnikov, in ti so sredi Miltonovega divjanja morali posneti kakšen selfie, ko so prek njih pljuskali valovi in so zaradi sunkov vetra komaj stali na mestu.

Bili so tudi posamezniki, ki so kljub orkanu tekli po plaži, nadzorne kamere so posnele celo moškega, ki je tam delal sklece, skupina mladcev pa se je odločila, da bi bila dobra ideja visoke valove izkoristiti za srfanje. Ni jih bilo malo, ki so se zgolj v kratkih hlačah odpravili na ulice, kjer jim je voda segala do kolen, in malo zaplavali, kar bi lahko bilo pogubno, če bi veter podrl katerega od električnih vodov v bližini, kar se je sicer marsikje tudi zgodilo.

Ko je nad Florido divjal Milton, je domačin na prostem delal sklece. FOTO: X