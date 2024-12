Neurje pustošilo, mrtvih morda nikoli ne bodo prešteli: »To je muslimanska država, žrtve pokopljejo v 24 urah« (FOTO in VIDEO)

Več sto ljudi, morda celo na tisoče, je ubil ciklon Chido v francoskem arhipelagu Mayotte v Indijskem oceanu, je povedal visoki lokalni francoski uradnik, navaja Mayotte La 1ere. »Mislim, da jih bo gotovo nekaj sto, morda bomo dosegli tisoč, celo nekaj tisoč,« je ocenil lokalni prefekt Francois-Xavier Bieuville. Francosko notranje ministrstvo je sicer že sporočilo, da bo »težko navesti natančno število žrtev«.

FOTO: John Balloz John Balloz Via Reuters

FOTO: John Balloz John Balloz Via Reuters

»Zapleteno bo, ker je Mayotte muslimanska država, kjer mrtve pokopljejo v 24 urah,« je pred tem povedal predstavnik francoskega notranjega ministrstva. Poleg tega je Mayotte dom za več kot 100.000 migrantov brez dokumentov, je še dodalo ministrstvo.

Mayotte, ki leži skoraj 8000 km od Pariza, je precej revnejši od preostale Francije in se že desetletja bori z nasiljem tolp in socialnimi nemiri. Približno 77 odstotkov ljudi na Mayottu živi pod pragom revščine.

Ciklon Chido je ponoči prizadel Mayotte, poroča Meteo-France, prinesel je vetrove, hitrejše od 200 km/h, in poškodoval stanovanja, vladne zgradbe in bolnišnico. Po podatkih vremenske postaje je bila to najmočnejša nevihta, ki je prizadela otočje v več kot 90 letih.

Posnetki iz zraka, ki jih je delila francoska žandarmerija, prikazujejo ostanke več sto improviziranih hiš, raztresenih po hribih enega od otokov, ki pripadajo Mayottu, ki je bil žarišče nezakonitega priseljevanja iz bližnjih Komorov. Ciklon se je medtem iznad francoskega čezmorskega ozemlja pomaknil nad Mozambik.