Nepremičninska tajkunka mora zbrati devet milijonov, sicer jo bodo usmrtili

Ljudi, ki želijo obogateti s prevarami, najdemo povsod po svetu, a če jim ponekod za njihova dejanja pogledajo skozi prste, so drugod do njih neizprosni. V Vietnamu so denimo nepremičninsko tajkunko, ki je preslepila in eno od tamkajšnjih bank ter njene komitente oškodovala za 25,5 milijarde evrov, obsodili na smrtno kazen.

Tej se lahko sicer ogne, če ji uspe zbrati 8,6 milijarde evrov, s čimer bi poplačala del dolga. A tudi v tem primeru se kazni ne bo izognila, še vedno bo morala preostanek življenja preživeti za rešetkami, le usmrtili je ne bodo.

Tudi to pa se Truong My Lan zdi prehuda kazen, zato se na sodišču bori, da bi jo še dodatno znižali, kar pa se najverjetneje ne bo zgodilo, saj so oškodovanci in njihove družine organizirali že več protestov ter sodniku poslali peticijo, v kateri ga prosijo, naj 68-letnici ne prizanese.