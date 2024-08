Neprecenljiva zbirka na dražbi, vredna je kar 75 milijonov

Ko je leta 1923 umrl danski mogotec Lars Emil Bruun, je njegova oporoka vsebovala nekoliko nenavadno zahtevo, in sicer da se 100 let nihče ne dotakne njegove ogromne zbirke kovancev, zapiskov in medalj, ki jih je zbiral več kot šest desetletij. Bruun se je zavedal, da je njegova zbirka nadvse posebna, zato je hotel zagotoviti, da se uporabi namesto zbirke, ki jo hrani danski nacionalni muzej, če bi se slednji kaj zgodilo. Glede na burno dogajanje v stoletju po njegovi smrti morda to niti ni bila tako nenavadna zahteva.

75 milijonov je vredna celotna zbirka.

A kot je v oporoki zapisal Bruun, če bo z zbirko v muzeju po tem času vse v redu, se lahko njegova proda, dobiček pa razdeli med njegove naslednike in dediče. In to se bo zdaj tudi zgodilo. Na dražbo namreč prihajajo prvi od skupno 20.000 kovancev iz Bruunove zbirke, ki jo je dražbena hiša, ki jih bo ponujala, označila za »najbolj vredno in cenjeno zbirko kovancev z vsega sveta, kar jih je kdaj prišlo na trg«.

Celotna zbirka je bila zavarovana za okrog 75 milijonov evrov, v njej so nekateri najbolj redki kovanci na svetu, o katerih sanjajo vsi resni zbiratelji. Ti bodo zdaj dobili priložnost dopolniti svojo zbirko, čeprav so mnogi prepričani, da bodo kovance prej kot posamezniki razgrabili razni muzeji. Na prvi dražbi bodo na voljo zlati in srebrni kovanci iz Danske, Norveške in Švedske, ki so bili v obtoku med koncem 15. in začetkom 20. stoletja, njihova vrednost je ocenjena na okrog deset milijonov evrov. Največ je vreden zlatnik, ki velja za enega najstarejših skandinavskih. Izdelan je bil leta 1496, pri dražbeni hiši pa zanj pričakujejo do 600.000 evrov.