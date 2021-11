Nemški zdravstveni minister: Do konca zime boste preboleli, cepljeni ali mrtvi

Večina Nemcev bo zaradi trenutnega intenzivnega širjenja okužb z novim koronavirusom do konca zime bodisi cepljena proti covidu-19, ga bo prebolela ali pa bo mrtva, je danes posvaril nemški minister za zdravje Jens Spahn in znova pozval k cepljenju proti covidu-19. Obenem je v luči omejitve dobav Pfizer/BioNTech hvalil cepivo Moderne.

»Najverjetneje bo do konca zime, kot se včasih cinično reče, tako rekoč vsakdo v Nemčiji cepljen, prebolevnik ali mrtev,« je danes na novinarski konferenci dejal Spahn in za to okrivil širjenje zelo nalezljive koronavirusne različice delta. "Zato tako nujno pozivamo k cepljenju,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Rekordno število okužb

Ostro opozorilo je minister podal sredi zaostrenih zdravstvenih razmer, v katerih se država trudi zajeziti rekordno naraščanje števila okužb z novim koronavirusom. Bolnišnice že svarijo pred preobremenjenostjo intenzivnih enot. »V številnih bolnišnicah imamo zelo, zelo težko situacijo," je danes dejal tudi Spahn.

V celoti je trenutno cepljenih 68 odstotkov prebivalcev Nemčije, kar je po navedbah strokovnjakov premalo za ohranitev epidemije pod nadzorom.

Največ zanimanja za Pfizer in Moderno

V državi je sredi pozivov k odločitvi tudi za poživitveni odmerek cepiva sicer zdravstveno ministrstvo nedavno v pismu zveznim deželam določilo mejo za količine naročil cepiva proizvajalca Pfizer/BioNTech, za katerega vlada največje zanimanje.

Kljub temu, da se trenutno okrog 90 odstotkov naročil zveznih dežel nanaša na cepivo Pfizer/BioNTech, naj bi tako v prihodnjih tednih za tretji odmerek pogosteje uporabili cepivo Moderne, saj se bo njeni zalogi v državi v prvem četrtletju prihodnjega leta iztekel rok uporabe.

Spahn je danes cepivo Moderne označil za »dobro, varno in zelo učinkovito cepivo«. Je pa dodal, da bodo v prihodnjih tednih vendarle še vedno uporabljali tudi Pfizerjevo cepivo. Danes in v torek bodo iz zalog sprostili šest milijonov odmerkov tega cepiva, je napovedal. »Cepiva je dovolj za vsa cepljenja. In obe cepivi delujeta,« je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Strožji ukrepi v državi

Nemčija je minuli teden naznanila strožje ukrepe za omejitev silovitega četrtega vala, v skladu s katerimi bodo na območjih z visoko ravnjo hospitaliziranih med drugim necepljenim prepovedali dostop do določenih območij, kot so kinematografi, telovadnice in notranji prostori restavracij.

Več najhuje prizadetih zveznih dežel, vključno z Bavarsko in Saško, se je odločilo iti še dlje in so denimo odpovedali večje dogodke, kot so božični sejmi, ter necepljene skorajda izključili iz javnega življenja.