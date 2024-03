Nemčija je v strahu pred grožnjo z vzhoda: prvi mož Bundeswehra opozarja, koliko časa imajo

Vrhovni poveljnik nemške vojske Carsten Breuer je pozval k hitri vzpostavitvi raketne obrambe pred morebitnim napadom iz Rusije. Opozoril je, da ima Nemčija od pet do osem let časa, da se pripravi na morebitno grožnjo. Prvi mož Bundeswehra meni, da bo Rusija v tem časovnem okviru sposobna voditi vojno proti državam Nata. »Do takrat moramo biti tudi mi v Nemčiji sposobni odbiti tak napad,« je povedal. »V tem času moramo vzpostaviti protiraketni obrambni sistem. Druge možnosti ni!«

Ruski predsednik Putin po mnenju Breuerja ne skriva svojih namenov z zahodom. To sicer ne pomeni, da se bo tak napad v omenjenem času tudi dejansko zgodil, a je nujna pripravljenost tudi na najslabši možni scenarij. Tak napad bi pomenil vse od kibernetskih napadov do brezpilotnih letalnikov in raket.

100 milijard evrov bodo namenili za vojsko.

Breuer se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini, pri čemer je zavrnil nekatere izjave v Nemčiji o zamrznitvi vojne v državi, ki se sooča z rusko agresijo. »Zamrznitev vojne predpostavlja sprejemanje tega na obeh straneh. Domala ni zamrznjenega konflikta na svetu, ki se ne bi znova razplamtel. Zaradi trenutnih vojaških razmer v Ukrajini se zamrznitev vojne sploh ne zdi ne mogoča ne zaželena,« je še pojasnil Breuer.

Takšnih prizorov si nihče ne želi. FOTO: Afp

Nemški kancler Olaf Scholz je takoj po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 napovedal znatno povečanje nemškega obrambnega proračuna in naznanil oblikovanje 100 milijard evrov vrednega sklada za posodobitev vojske.

Pa še to: Kremelj je včeraj sporočil, da je Rusija zaradi posredovanja zahoda na strani Ukrajine v vojnem stanju, svojo ofenzivo na Ukrajino je ruski vrh namreč vse doslej prikazoval kot posebno vojaško operacijo in zavračal uporabo besede vojna.