Nekdanji premier mora v zapor, kazen bo prestajal v strogo varovanem zaporu

Sodišče Bosne in Hercegovine je zavrnilo vse pritožbe in ugovore nekdanjega predsednika vlade Federacije BiH Fadila Novalića na obsodbo zaradi zlorabe položaja.

Fadil Novalič. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Nekdanjega premierja entitete so tudi obvestili, da se na prestajanje štiriletne zaporne kazni mora zglasiti do konca tedna, so potrdili na sedežu sodišča BiH v Sarajevu.

Zlorabil položaj pri nakupu 100 medicinskih ventilatorjev iz Kitajske

Sodišče BiH je konec januarja pravnomočno obsodilo Novalića na štiri leta zapora zaradi zlorabe položaja pri nakupu 100 medicinskih ventilatorjev iz Kitajske. Vrednost spornega nakupa je bila okoli 10,5 milijona konvertibilnih mark oz. 5,3 milijona evrov.

Afera z ventilatorji Afera z ventilatorji je izbruhnila maja 2020, ko so izvedenci v BiH ugotovili, da 100 ventilatorjev in zaščitna oprema iz Kitajske, ki jih je Federacija BiH kupila zaradi pandemije covida-19, ne izpolnjuje tehničnih pogojev za uporabo v bolnišnicah. Več ventilatorjev, ki so jih preizkusno namestili v bolnišnicah, se je izkazalo za neuporabne, ker niso zagotavljali potrebnega odmerka kisika.

Novalić je kot kader največje bošnjaške stranke v BiH, Stranke demokratske akcije (SDA), osem let vodil vlado entitete, vse do padca SDA z oblasti leta 2023. Od tedaj do pravnomočne obsodbe je bil poslanec v parlamentu entitete.

Kazen bo prestajal v strogo varovanem zaporu v Vojkovićih pri Sarajevu.