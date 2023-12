Ne zdi se ji pošteno, da ker nima otrok, vsako leto dela za praznike

Prazniki za nekatere pomenijo dopust in druženje z najbližjimi, za druge kup dela v službi in nato še doma. Ena slednjih je Britanka Samantha Walsh, ki pa ima končno dovolj tega, da med božično-novoletnimi prazniki leto za letom poleg svojega opravlja še delo sodelavk, ki bi rade zadnje dni v letu preživele z otroki. Da, Samantha jih nima in ne zdi se ji pravično, da mame to izkoriščajo.

Niti na misel mi ne pride, da bi med vsakimi prazniki delo prelagala na kolegice brez otrok.

Svoje frustracije se je odločila deliti s svetom in odzivi so presenetili celo njo. Pričakovala je večinoma zgražanje ljudi, ki materinstvo poveličujejo, tudi da se bo mnogim zdela sebična, a zgodilo se je ravno nasprotno.

Mnogi so bili šokirani

Ko je pojasnila, da je zadnjih 20 let vsake praznike preživela na delovnem mestu, da so lahko sodelavke s svojimi otroki odpirale darila in obiskovale svojce, so bili mnogi šokirani. »Od nas se pričakuje, da bomo podpirali zaposlene mame, a nihče ne spoštuje kolegov brez otrok. To je to, kar počnejo vaše sodelavke in delodajalec – ne spoštujejo vas,« se je glasil eden od ogorčenih komentarjev pod njeno objavo na družabnem omrežju, oglasilo se je celo več mam, ki se jim takšno početje ne zdi pošteno.

»Sama sem mama šoloobveznega otroka, a niti na misel mi ne pride, da bi med vsakimi počitnicami, še manj pa prazniki, delo prelagala na kolegice brez otrok. Jasno mi je, da imajo tudi one življenje, hobije, partnerja, brate, sestre, nečake, prijatelje, s katerimi bi se rade poveselile … in to, da imam jaz otroka in zraven še delam, ni njihova krivda,« je zapisala ena od njih in si prislužila na stotine všečkov.