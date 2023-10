Ne vedo, kdo je ustvaril skrivnostne simbole: nekateri menijo, da jih niso naši predniki

V puščavi na skrajnem severovzhodu Katarja že nekaj časa burijo domišljijo nenavadne oblike, vklesane v skale, arheologi so jih odkrili skupno že okrog 900. Tovrstnim oblikam in vzorcem, ki so jih v preteklosti ustvarili ljudje, pravimo petroglifi, a ni malo tistih, ki so prepričani, da avtorji katarskih petroglifov niso naši predniki, tudi zato, ker so nekatere oblike edinstvene in jih ni mogoče najti nikjer drugje na planetu.

Ljudje v času, ko so nastale slike, niso imeli možnosti ladij videti z vrha, kot so jih nato upodobili z veliko detajli.

Mnogi vzorci in slike se namreč ponavljajo na različnih koncih, saj so ljudje nekoč v skale vrezovali prizore, ki so jih opazovali v vsakdanjem življenju, denimo lov, posamezne živali, ljudi, ki počno to ali ono.

Kaj naj bi pomenili, raziskovalci še ugotavljajo. FOTO: Gim42/Getty Images

12 pomembnejših območij v Katarju

»Ti petroglifi so izredno kreativni in vključujejo obilo abstraktnega mišljenja. To še posebno velja za ladje, ki smo jih našli vklesane na nekaterih skalah, saj ljudje v času, ko so nastale slike, niso imeli možnosti ladij videti z vrha, kot so jih nato upodobili z veliko detajli,« je za CNN povedal Ferhan Sakal, vodja ekipe arheologov iz katarskega muzeja.

Običajno so upodabljali reči iz vsakdanjega življenja. FOTO: Gim42/Getty Images

V Katarju obstaja 12 pomembnejših območij z večjim številom petroglifov, večina jih je v bližini obale, med oblikami pa prevladujejo takšne, sestavljene iz večjih ali manjših ter različno razporejenih lukenj, katerih pomena strokovnjaki v nasprotju z bolj realističnimi slikami še ne znajo povsem razložiti.

Več teorij

Ena od teorij predvideva, da so jih uporabljali pri kakšnih ritualih, ki pa so tako stari, da jih etnografsko ni mogoče pojasniti. Arheologi sicer ne vedo niti, kako stari so. Raziskava, ki so jo izvedli pred približno desetletjem, je pokazala, da naj ne bi bili starejši od nekaj sto let, a tega z gotovostjo ne morejo trditi, mnogi, vključno s Sakalom, pa so prepričani, da so veliko starejši, morda iz obdobja neolitika.

V Katarju so našli ogromno območij s petroglifi. FOTO: Eivaisla/Getty Images

Druga teorija predvideva, da so petroglife uporabljali kot pomoč duši med potovanjem v onstranstvo, to še posebno velja za slike ladij. »Ladje so imele pomembno vlogo pri verovanju starodavnih ljudstev, ljudje so jih videli kot simbolična prevozna sredstva, ki so jim pomagala s tega na oni svet. Tako Babilonci kot Egipčani so denimo verjeli, da duša na drugi svet potuje z ladjo. Morda je bilo enako na območju Katarja. Tega še ne vemo,« dodaja Sakal, ki pa se je ob vprašanju, ali bi lahko petroglife ustvarila bitja iz vesolja, le nasmejal.

»Kot krogi v žitu, ne? In piramide. Ne moremo vsega, česar ne znamo pojasniti, pripisati bitjem z drugih planetov, ampak raziskovati dalje. Nekega dne bomo našli odgovor,« pravi.