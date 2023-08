Navtični raj nasproti mesta Hvar: tja množično prihajajo jahte bogatih (FOTO)

Peklenski, po hrvaško Pakleni oziroma Paklinski otoki, so v tem trenutku poleg Dubrovnika najbolj obiskan del hrvaške obale. Skupina 20 otočkov in čeri nasproti mesta Hvar slovi po najlepših plažah s turkiznim morjem, čisti vodi in bujnem rastlinju, zaradi česar velja za enega najbolj rajskih in čarobnih kotičkov Jadrana.

Peklenski otoki pravzaprav nimajo prav nič povezave s peklom.

A ta raj ni več neokrnjen. Zadnjih 10 let so Peklenski otoki postali tudi ena najbolj priljubljenih destinacij med slavnimi in bogatimi, ki jih obiščejo s svojimi razkošnimi jahtami. Zato je njihov obisk v tem času, ko je turistična sezona na vrhuncu, kot ogled navtičnega sejma. Med množico plovil vseh vrst in velikosti kraljujejo tudi najbolj prestižne in razkošne jahte, na katerih letujejo slavni in bogati.

Že pred leti so jih odkrili Beyonce in Jay-Z, Roman Abramovič, Tom Cruise in princ Harry, za njimi tudi Giorgio Armani, Keira Knightly, Kevin Spacey, Gerard Depardieu in številni drugi. Mnoge znane osebnosti tod letujejo tudi anonimno oziroma se ne izpostavljajo javnosti in prosijo ponudnike storitev, naj se ne hvalijo z njimi.

Peklenski otoki slovijo po čisti vodi in lepih plažah. FOTO: Turistična skupnost Hvar

Pri čofotanju v turkiznih zalivčkih se slavnim pridružijo številni dnevni gostje, ki jih taksi čolni pripeljejo z bližnjega Hvara ali pa se pripeljejo s svojimi plovili. Kjer je na kupu toliko bogatih, so seveda tudi njim cenovno primerne gostilne in klubi, kjer se preživlja dneve in noči res na veliki nogi. Poleg najbolj razvpitega bara Carpe Diem z ležalniki na lounge terasi, bambusovimi kolibami, menda vrhunsko glasbo in najboljšimi žuri, ki že dve desetletji privablja petične goste in žurerje z vsega sveta, se lahko podpremo tudi v nekaj bolj običajnih restavracijah, konobah in t. i. beach barih.

Večina ljudi pa na Peklenske otoke, ki pravzaprav nimajo prav nič povezave s peklom, saj pomenijo paklino, to je bila smola, ki so jo včasih uporabljali v ladjedelnicah, prihaja zaradi nekaj prelepih plaž, med njimi je najbolj slaven turkizni zaliv Vinogradišče s plažo Palmižana na otoku Klement, kjer je tudi marina Palmižana. Plaža je precej kratka in povsem prekrita z ležalniki, ki jih oddajajo za od 10 evrov na dan. Prav tako je v bližini precej lokalov, ki ne zagotavljajo prav mirnega počitka.

Za ljubitelje plavanja, potapljanja in uživanja na plaži so veliko bolj primerni zalivi Mlini, Kordovan in Ždrilca. V slednjem priporočamo obisk plaže Jerolim, kjer je tudi del, namenjen nudistom.

Otočje pri Hvaru imajo najraje navtični turisti. FOTO: Tina Horvat

Kot bi bili na navtičnem sejmu. FOTO: Tina Horvat