Našli prav posebno jajce: vodja izkopavanj je prepričan, da ima ogromen raziskovalni potencial

To je pravi čudež, bi si marsikdo rekel ob novici, da je kokošje jajce iz časa Rimljanov še danes polno. Britanskim raziskovalcem pa so se zastavila številna vprašanja, denimo, kako je mogoče, da je jajce lahko toliko stoletij ostalo nedotaknjeno. Ali pa – za katero vrsto kokoši gre?

Zakopano je bilo med letoma 270 in 300 našega štetja.

Zgodba se je začela ob arheoloških izkopavanjih med letoma 2007 in 2016 pri angleškem mestu Aylesbury. V jami, napolnjeni z vodo, ki so jo nekoč uporabljali za pivovarsko dejavnost, so med drugim odkrili jajca. Le eno je bilo povsem celo, preostala so ob stiku z zrakom počila, iz njih pa je zasmrdelo po značilnem vonju po žveplu. Arheologi domnevajo, da so bila tam kot darovi v okviru pogrebne procesije zakopana med letoma 270 in 300 našega štetja.

Raziskovalci so šele pred nekaj meseci jajce vzeli pod drobnogled in si pri tem pomagali z računalniško tomografijo oziroma s CT-napravo. Ta pa je pokazala, da je v njem še vedno tekočina in celo zračni mehurček. Vodja izkopavanj Edward Biddulph je razkril domneve strokovnjakov, da sta se beljakovina in rumenjak združila v eno samo tekočino. »To jajce ima ogromen raziskovalni potencial,« je prepričan Biddulph. Med takratnimi izkopavanji so poleg jajc med drugim našli košaro, v kateri je bil shranjen kruh.